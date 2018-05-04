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Эксперт призвал проработать механизм получения пенсии безработными в России
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Эксперт призвал проработать механизм получения пенсии безработными в России 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Механизм получения пенсии безработными, которые должны самостоятельно отчислять за себя страховые взносы, нуждается в чёткой проработке, считает начальник лаборатории пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы Института социального анализа и прогнозирования РАНХигС Елена Гришина.
Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов выступил с идеей, что россияне, которые не являются официальными безработными, пенсионерами, инвалидами, но при этом не имеют постоянного места работы, должны самостоятельно отчислять за себя страховые взносы в ПФР, Фонд социального страхования и ОМС, написала в пятницу "Российская газета".
"Механизм системы получения пенсии безработными нуждается в чёткой проработке и учёте различных деталей. Это нужно для того, чтобы избежать рисков, учитывая положение людей, которые все-таки не могут работать по объективным причинам. При этом сама цель законопроекта, она тоже понятна, потому что в противном случае накладываются дополнительные нагрузки на работающих людей, которые имеют белую зарплату. Они должны будут уплачивать не только за себя, но и за всех остальных, которые не работают", — заявила РИА Новости Гришина.
Она также добавила, что эта идея обсуждалась в определенных кругах, это связано с тем, что достаточно большая доля населения не работает или не занята по каким-то другим причинам. «Соответственно, нужно понимать, как мы должны предоставлять им по достижению общеустановленного пенсионного возраста — пенсию, из каких средств. Либо за них платят те люди, которые работают и получают белую зарплату, либо существует какой-то механизм, который дает им возможность обеспечить свою базовую составляющую пенсии» — отметила Гришина.
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