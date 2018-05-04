Сооснователь Facebook предложил выплачивать американцам по $500 в месяц

Сооснователь Facebook Крис Хьюз высказался за введение гарантированного дохода для относительно бедных американцев за счет богатых граждан США с целью преодоления структурного экономического неравенства, которое, по его оценке, дестабилизирует страну. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg

Идея Хьюза состоит в том, чтобы правительство гарантировало каждому работающему американцу, зарабатывающему менее $50 000 в год, доход в $500 в месяц. Финансировать это мероприятие стоимостью $290 млрд в год предполагается за счет повышения до 50% налогов на лиц с доходом более $250 000 в год. Он считает, что в современной экономике окончательно перестал работать механизм «просачивания» богатства сверху, и состоятельные люди должны отдавать себе отчет, к чему это может привести.

«Лично я работал сутками три года подряд, но даже при этом мой финансовый выигрыш оказался совершенно непропорционален вложенным усилиям. Я не могу назвать это иначе как удачей, — рассказал Хьюз Bloomberg. — Наверное, мой случай — это крайность. Но многие люди тоже используют удачные возможности, которые создает структура нашей экономики. Конечно, они помногу работают, но им еще и везет. И посмотрите на уборщика, который приводит в порядок их офис. Он тоже работает на износ, но из-за структуры нашей экономики зарабатывает не больше, чем 40 лет назад».

По его оценке, именно растущее неравенство привело к победе Дональда Трампа на президентских выборах, а текущий рост в США в реальности может быть чем-то вроде «передозировки сахара в экономике победителей».

Нынешний руководитель Facebook Марк Цукерберг тоже поддерживает идею гарантированного дохода. В минувшем году он говорил, что новые технологии приведут к исчезновению тысяч рабочих мест, мир нуждается в новом общественном договоре, а гарантированный базовый доход мог бы стать частью этого договора. Хьюз уже предлагал обложить компании, зарабатывающие на пользовательских данных (Facebook, Google , банки, платежные системы) дополнительным налогом на выручку в 5%. Такой налог позволил бы выплачивать $400 в год каждому взрослому американцу.