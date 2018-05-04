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Новая дорога в Молдове связала два села
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Новая дорога в Молдове связала два села 

Мир24 47 минут назад
В Молдове появилась новая дорога, которая свяжет несколько сел, передает корреспондент «МИР 24» Ирина Глушко.
Новая дорога протяженностью почти четыре километра соединяет села Фештелица и Марианка де Жос. Благодаря этой дороге жители района Штефан-Водэ смогут добраться до ближайших городов и границы с Украиной в несколько раз быстрее.
Еще год назад здесь было чистое поле. Сейчас на его месте путь, которым будут пользоваться 34 тысячи человек, живущих на юго-востоке страны. Асфальта здесь нет -дорога из щебенки. Однако и это для жителей двух сел настоящий праздник.
«Было тяжело куда-либо добраться, особенно в дождь, когда грязь, осенью и зимой. Тем, кто живет на окраине села, нужно было идти к выезду пешком километр, а может, и два. А теперь та же «скорая помощь» сможет приехать быстрее», — говорит жительница села Фештелица Светлана Тимуш.
«Для нас это праздник. Бросили всю работу и пришли сюда. Мы очень благодарны за новую дорогу. Я здесь живу с 1982 года, вот с тех пор и ждала, когда ее построят», — говорит местная жительница Василиса Коломиец.
На торжественное открытие нового дорожного участка прибыл министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ливиу Волконович. Он высоко оценил качество проделанной работы.
«Речь идет о 3,8 километра. Часть дороги асфальтированная, вторая половина — из щебенки. У сел теперь есть связь друг с другом — всего четыре километра. Хочу акцентировать внимание на том, что дорога была сконструирована всего за три месяца. Для предпринимателей теперь есть возможность транспортировать свою продукцию», — говорит Волконович.
На этот проект правительство выделило свыше 1,3 миллиона долларов из фонда регионального развития. По словам министра, правительство в этом году обещает улучшить еще 1,2 тысячи километров дорожного покрытия — по одному километру в каждом населенном пункте страны.
В этом году правительство Молдовы распорядилось увеличить бюджет дорожного фонда в два раза. Он составит более 240 миллионов долларов.
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