Новая дорога в Молдове связала два села

Новая дорога протяженностью почти четыре километра соединяет села Фештелица и Марианка де Жос. Благодаря этой дороге жители района Штефан-Водэ смогут добраться до ближайших городов и границы с Украиной в несколько раз быстрее.

Еще год назад здесь было чистое поле. Сейчас на его месте путь, которым будут пользоваться 34 тысячи человек, живущих на юго-востоке страны. Асфальта здесь нет -дорога из щебенки. Однако и это для жителей двух сел настоящий праздник.

«Было тяжело куда-либо добраться, особенно в дождь, когда грязь, осенью и зимой. Тем, кто живет на окраине села, нужно было идти к выезду пешком километр, а может, и два. А теперь та же «скорая помощь» сможет приехать быстрее», — говорит жительница села Фештелица Светлана Тимуш.

«Для нас это праздник. Бросили всю работу и пришли сюда. Мы очень благодарны за новую дорогу. Я здесь живу с 1982 года, вот с тех пор и ждала, когда ее построят», — говорит местная жительница Василиса Коломиец.

На торжественное открытие нового дорожного участка прибыл министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ливиу Волконович . Он высоко оценил качество проделанной работы.

«Речь идет о 3,8 километра. Часть дороги асфальтированная, вторая половина — из щебенки. У сел теперь есть связь друг с другом — всего четыре километра. Хочу акцентировать внимание на том, что дорога была сконструирована всего за три месяца. Для предпринимателей теперь есть возможность транспортировать свою продукцию», — говорит Волконович.

На этот проект правительство выделило свыше 1,3 миллиона долларов из фонда регионального развития. По словам министра, правительство в этом году обещает улучшить еще 1,2 тысячи километров дорожного покрытия — по одному километру в каждом населенном пункте страны.

В этом году правительство Молдовы распорядилось увеличить бюджет дорожного фонда в два раза. Он составит более 240 миллионов долларов.

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