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В Саратове более двух тысяч человек приняли участие в фестивале #Пешком
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В Саратове более двух тысяч человек приняли участие в фестивале #Пешком 

АиФ 50 минут назад
В Саратове более двух тысяч человек приняли участие в весеннем фестивале #Пешком, пресс-служба «Городского молодежного центра» сообщает, что пешеходная улица Волжская превратилась в одну большую площадку со множеством развлекательных точек.
На мероприятии широко была представлена зона хенд-мейда, на которой саратовские мастера презентовали свои оригинальные поделки, а также провели матер-классы для детей. На спортивной площадке фестиваля состоялись показательные выступления по воркауту команды «Workout center Saratov». Помимо этого, в рамках фестиваля #Пешком прошел финал фестиваль-конкурса «Молодость», участие в котором приняли более двух десятков молодых саратовцев.
«Радует, что в этот раз фестиваль прошел с таким размахом и смог привлечь большое количество горожан. Саратовцы участвовали в мастер-классах целыми семьями, каждый вне зависимости от возраста смог найти для себя интересное занятие», — поделился впечатлениями директор «Городского молодежного центра» Артем Петров.
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