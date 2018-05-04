В Саратове более двух тысяч человек приняли участие в фестивале #Пешком

Саратове более двух тысяч человек приняли участие в весеннем фестивале #Пешком, пресс-служба «Городского молодежного центра» сообщает, что пешеходная улица Волжская превратилась в одну большую площадку со множеством развлекательных точек.

На мероприятии широко была представлена зона хенд-мейда, на которой саратовские мастера презентовали свои оригинальные поделки, а также провели матер-классы для детей. На спортивной площадке фестиваля состоялись показательные выступления по воркауту команды «Workout center Saratov». Помимо этого, в рамках фестиваля #Пешком прошел финал фестиваль-конкурса «Молодость», участие в котором приняли более двух десятков молодых саратовцев.