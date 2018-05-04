Парковочные войны: из-за мест для машин в Костроме разгорелся настоящий скандал

Парковочные войны идут во многих дворах. Потому что машин много — стоянок мало, ведь спальные районы, спланированные еще в советское время, не рассчитаны на то, чтоб здесь еще и автомобили «ночевали». Потому автовладельцы правдами и неправдами пытаются отвоевать себе место под солнцем. Закон, регулирующий этот вопрос, весьма несовершенен, а власти, похоже, давно утратили контроль над этой острой проблемой, предоставляя гражданам самим разбираться между собой. И они разбираются — кто как может, доходит даже до кулачных боев. В итоге добрые соседи становятся заклятыми врагами, а конфликтами между ними занимается полиция и суд, пишет «Народная газета». Жительница дома №12а по ул. Боровой в Костроме Татьяна Кротова показывает копию протокола общего собрания от 11.06.13 г. В повестке — организация и благоустройство парковочных мест у этого дома. В документе сказано: для организации на придомовой территории парковки граждане Тлиф, Безверхая, Мандрыка, Егоров и др. предложили детскую площадку разделить на три части, «т.к. она не полностью используется по своему назначению». Другие пункты протокола тоже весьма любопытны, а порой просто противоречат друг другу. Так, в одном сказано: «На квартиру выделяется одно парковочное место» (при этом разметкой определено 20 мест, а не по числу всех квартир, и одна квартира получила два места), а в другом: «Для кого не выделены парковочные места, должны сами определяться, где их устанавливать (есть платные стоянки, гаражи и т.д.)» В общем, кто успел, того и тапки.

Еще в документе записано, что из 57 квартир собственников в голосовании участвовало 38 (или 66,7% от общего числа голосов). Причем жители ни одной из этих 38 квартир не были против парковки, хотя у половины из них нет своего авто. Приходилось, конечно, бывать на собраниях по устройству парковок, но такого единодушия никогда не встречалось. Как-то мало среди «безлошадных» желающих лицезреть денно и нощно под окнами чужие авто.

В итоге детскую площадку длиною в 67 метров поделили на три части. Середину — ребятне, боковые — под парковку. Части получились далеко не равные — все лучшее отдали отнюдь не детям. От игровой зоны остался пятачок. Находится он в нарушение норм впритык к стоянке. Вот — машина, а в метре дети резвятся.

Татьяна Кротова, Ирина Дмитриева и некоторые из их соседей утверждают: небольшая группа автовладельцев все решила без них и в свою пользу. Потому что об общем собрании всех жильцов дома не уведомили, о том, что появится автостоянка, не проинформировали. В протоколе общего собрания всего две подписи — председателя и секретаря, листа голосования нет.

Несмотря на то что парковка — такое же общее имущество дома, как подвалы и лифты, пользуются ею только избранные. Из-за этого тоже идут войны. Парковаться не разрешают не только случайным визитерам, но и новым жильцам. Когда нынешний житель дома Илья покупал квартиру, прежний хозяин обещал ему и парковочное место, которое числилось за ним. Но на парковку Илью не пустили. Тогдашняя старшая по дому Л. В. Никишина пояснила: существует очередь, и место отдали тому, кто раньше подал заявление.

А уж когда пытаются припарковаться гости, вообще скандал. К одной из соседок — Светлане, рассказывают жители, приехал сын с женой и ребенком. Ребенок тогда болел, а Светлана — медик по профессии, потому сын со снохой хотели показать ей малыша, посоветоваться. Машину оставили у дома, но когда собрались назад, оказалось, их транспортное средство заблокировано другим авто. Ноябрь, холодно, больной ребенок. Отец звонит владелице машины, а та хоть и была дома, не открывает дверь. Видимо, решила проучить тех, кто паркуется на «ее месте»… И такие ситуации — сплошь и рядом.

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