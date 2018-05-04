«Бутылочное горлышко» в Екатеринбурге угрожает школьникам

Жители домов на улице Вали Котика в Екатеринбурге (микрорайон Эльмаш) жалуются на отсутствие тротуара, а ученики школы №136 ежедневно рискуют жизнью, пробираясь на занятия по «козьей тропке» между забором и проезжей частью. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских.

"Что может хуже безразличия? Только халатность. На сайте образовательного учреждения я обнаружил паспорт дорожной безопасности, датированный 2013 годом. И знаете что?! Улица Вали Котика обозначена в плане как один из маршрутов для детей. Допускаю, что Вячеслав Горев (отдел ГИБДД по Екатеринбургу) и Алексей Курлыков (транспортный комитет «серого дома»), которые подписали документ, даже не были на Вали Котика. Но не поверю, чтобы директор школы Лариса Шершнева не знала окрестности?!" — возмущается Андрей Альшевских (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Подписи Горева и Курлыкова действительно стоят в паспорте дорожной безопасности школы №136. А на приложенной к паспорту карте квартала улица Вали Котика не обозначена розовым цветом, которым помечены все «опасные участки».

По мнению составителей паспорта безопасности, улица Вали Котика безопасна для передвижения школьников. Фото: alshevskix.livejournal.com Тем не менее снимки и изображения на Яндекс. Картах красноречиво говорят о том, что ходить в этом месте, кроме как по проезжей части, школьникам больше негде.

Так выглядит это «бутылочное горлышко» в конце зимы… Фото: alshevskix.livejournal.com …а так — в начале осени. Двигаться пешеходы могут только по проезжей части. Фото: Яндекс. Карты

По словам депутата, недавно он направил запрос, связанный с этим участком, в администрацию Екатеринбурга. Согласно ответу вице-мэра Евгения Архипова , в настоящий момент «на участке улицы Вали Котика от дома №13 до улицы Энтузиастов отсутствует техническая возможность для устройства тротуара без изъятия земельных участков у владельцев садового некоммерческого товарищества, а также без реконструкции улично-дорожной сети (УДС)», примыкающей к детскому саду № 86.

По словам Архипова, строительство и реконструкция УДС Екатеринбурга до 2020 года производится в рамках реализации муниципальной программы «Столица», которая, увы, не предусматривает никаких работ по улице Вали Котика.

Стоит заметить, что ссылка на помеху со стороны садоводов — отнюдь не чиновничья выдумка. Действительно, по одну сторону улицы Вали Котика почти на целый квартал раскинулись владения СНТ №2 завода «Уралэлектротяжмаш».

Судя по открытым данным об организации, земельные участки товарищества находятся в частной собственности, а значит, муниципалитету предстоят долгие переговоры с хозяевами, чтобы убедить их «подвинуться» ради тротуара. Неудивительно, что на протяжении многих лет квартал улиц Баумана-Бабушкина-Энтузиастов и проспекта Космонавтов волшебным образом «выпадает» из всех планов администрации Екатеринбурга по развитию данной территории.

Хотя соседние кварталы при этом активно «планируются и межуются». Так, в 2011 году отдельным постановлением мэрии предполагалось освободить от гаражей и киосков участки в квадрате улиц Баумана — Бабушкина — Краснофлотцев и проспекта Космонавтов. Как следует из постановления — для строительства многоквартирных домов. Хотя за истекший период ни одной новостройки в этом квартале не появилось — возможно, из-за садоводческого товарищества «Калининец-1», очень «удачно» расположенного на пятачке между Баумана и Краснофлотцев.

Администрация фактически расписалась в бессилии обеспечить безопасность детей

В ноябре 2017 года попытку размежевать этот кусок Эльмаша предпринял уже областной Минстрой . И… снова «недолет»: в работу попал соседний участок в границах улиц Баумана-Бабушкина, Энтузиастов и Стачек. С какими целями — в приказе Минстроя не сообщается.

Проще всего в данном случае обвинить несговорчивость садоводов и юридическое бессилие местного самоуправления. Однако, по мнению Андрея Альшевских, закон как раз позволяет администрации города изымать садоводческие земли для муниципальных нужд, если это необходимо для развития городской улично-дорожной сети.

"Соответствующие полномочия муниципалитета прописаны в Земельном кодексе РФ . Если изъятие участка нужно для развития города, такая земля оценивается и выкупается за счет средств бюджета", — заявил народный избранник в беседе с "Уралинформбюро" . По его мнению, в данном случае даже не обязательно выкупать и изымать участки целиком, достаточно просто подвинуть их границу на метр-полтора, чтобы на освободившемся пространстве построить тротуар.

Теперь Альшевских намерен писать обращение в прокуратуру , чтобы надзорный орган проверил легитимность паспорта безопасности, выданного школе №136.

"Если бы администрация была хоть немного заинтересована, проблема уже была бы решена. Но они фактически расписались в бессилии обеспечить безопасность детей. Они, видимо, не понимают степень своей ответствености. Если что-то там произойдет, и выяснится, что маршрут движения был небезопасным, пострадают в первую очередь те, кто его согласовывал", — уверен депутат.