Илон Маск разрабатывает дракона-киборга

Похоже, глава Tesla и SpaceX взялся за новый, еще пока не анонсированный проект. И снова весьма… необычный. В своем аккаунте в Twitter Илон Маск сообщил, что разрабатывает дракона-киборга.

Oh btw I’m building a cyborg dragon

— Elon Musk (@elonmusk) 25 апреля 2018 г.

Можно вспомнить один из прошлых, недавних проектов Маска. Тогда он написал в соцсети, что разрабатывает огнемет стоимостью $500 — и… это оказалось правдой (в итоге огнеметы были распроданы в считанные дни). Кроме того, многие считали шуткой идею Маска отправить в космос на ракете Falcon Heavy в качестве полезной нагрузки настоящий электромобиль Tesla, но, как мы знаем, Roadster теперь действительно бороздит просторы космоса. Таким образом, когда Маск говорит, что строит дракона-киборга, можно предположить, что это на самом деле так.

Возможно, речь идет об имеющемся у SpaceX космическом корабле Dragon (в переводе с английского — «дракон»). Некоторые же интернет-пользователи предположили, что таким постом Маск пытается отвлечь от проблем, связанных с Tesla (как известно, компания с трудом налаживает производство электрокара Model 3). Пока мы не знаем, что имел в виду Илон Маск, — остается надеяться, что в скором времени предприниматель раскроет какие-нибудь подробности «дракона-киборга».