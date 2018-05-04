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Орловцы разочарованы ямочным ремонтом
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Орловцы разочарованы ямочным ремонтом 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В ночь с 3 на 4 мая в Орле проводился ямочный ремонт. Результат не выдерживает никакой критики, так как ямы латали с нарушением технологии: без предварительной очистки от грязи и без проливки гудронатом, а также асфальт плохо укатан катком.
В результате очередной раз бюджетные средства налогоплательщиков будут выброшены на ветер, указывают активисты «Без Ям Орловщина». В подтверждение слов выложены фотографии.
«Одна маршрутка уже сняла слой латки, через сутки разлетится все», — указывают в комментариях к снимкам автомобилисты в группе «Орловские дороги». Ничего не меняется от смены руководства области, констатируют орловцы.
«По мнению жителей города, сотрудников УГИБДД Орловской области, а также авторитетных экспертов — дорожников, такого беспредела в рамках содержания улично-дорожной Орла не было никогда!» — заявил депутат горсовета Евгений Косогов.
Отметим, накануне ночью советник врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова Сергей Лежнев хвалился, что «контролируем, как выполняются поручения губернатора по ямочным работам. Работает 2 бригады. Работы идут полным ходом». Осматривали как раз Комсомольскую, к которой претензии.
Сообщение Орловцы разочарованы ямочным ремонтом появились сначала на РИА 57.
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