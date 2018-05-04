Орловцы разочарованы ямочным ремонтом

В ночь с 3 на 4 мая в Орле проводился ямочный ремонт. Результат не выдерживает никакой критики, так как ямы латали с нарушением технологии: без предварительной очистки от грязи и без проливки гудронатом, а также асфальт плохо укатан катком.

В результате очередной раз бюджетные средства налогоплательщиков будут выброшены на ветер, указывают активисты «Без Ям Орловщина ». В подтверждение слов выложены фотографии.

«Одна маршрутка уже сняла слой латки, через сутки разлетится все», — указывают в комментариях к снимкам автомобилисты в группе «Орловские дороги». Ничего не меняется от смены руководства области, констатируют орловцы.

«По мнению жителей города, сотрудников УГИБДД Орловской области, а также авторитетных экспертов — дорожников, такого беспредела в рамках содержания улично-дорожной Орла не было никогда!» — заявил депутат горсовета Евгений Косогов.

Отметим, накануне ночью советник врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова Сергей Лежнев хвалился, что «контролируем, как выполняются поручения губернатора по ямочным работам. Работает 2 бригады. Работы идут полным ходом». Осматривали как раз Комсомольскую, к которой претензии.