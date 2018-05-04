Ученик дедовского лицея открыл новый остров в Антарктиде

Ученики Дедовского лицея сделали географическое открытие — не выходя из дома. Артем Макаренко совместно со своей напарницей Валерией Саенко из Химок обнаружил остров, образовавшийся в результате таяния ледников.

Первый остров образовался в 2016 году примерно у ледника Визы, а второй остров находится у ледника Южный Вилькитский, который находится примерно в этом районе

— Артем Макаренко.

Главным фактором образования нового острова считается отсутствие перемычки между полуостровом и ледником. Валерия и Артем проводили дистанционное наблюдение за таянием ледников и изменением климата в Арктике с помощью снимков, предоставленных Государственной корпорацией «Роскосмос»

Мы как раз наблюдали у каждого острова именно момент разрушения этой перемычки по снимкам, по поводу первого острова не скажу точную дату, а второй появился 10 декабря 2017 года. Тогда перемычка разрушилась, и остров уже полностью отделился

— Артем Макаренко.

Первооткрыватели были приглашены Русским географическим обществом на заседание Попечительского совета. Им посчастливилось пообщаться с председателем совета Владимиром Путиным лично.