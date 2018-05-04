Ученик дедовского лицея открыл новый остров в Антарктиде 

Имя Артема Макаренко, ученика лицея в Дедовске, вероятно, попадет в историю российской географии. Совместно со своей коллегой из соседнего городского округа он обнаружил новый остров в Антарктиде. Участники Русского географического общества пригласили первооткрывателей на заседание Совета, где они подробно рассказали об острове лично Владимиру Путину.
Ученики Дедовского лицея сделали географическое открытие — не выходя из дома. Артем Макаренко совместно со своей напарницей Валерией Саенко из Химок обнаружил остров, образовавшийся в результате таяния ледников.
Первый остров образовался в 2016 году примерно у ледника Визы, а второй остров находится у ледника Южный Вилькитский, который находится примерно в этом районе
— Артем Макаренко.
Главным фактором образования нового острова считается отсутствие перемычки между полуостровом и ледником. Валерия и Артем проводили дистанционное наблюдение за таянием ледников и изменением климата в Арктике с помощью снимков, предоставленных Государственной корпорацией «Роскосмос».
Мы как раз наблюдали у каждого острова именно момент разрушения этой перемычки по снимкам, по поводу первого острова не скажу точную дату, а второй появился 10 декабря 2017 года. Тогда перемычка разрушилась, и остров уже полностью отделился
— Артем Макаренко.
Первооткрыватели были приглашены Русским географическим обществом на заседание Попечительского совета. Им посчастливилось пообщаться с председателем совета Владимиром Путиным лично.
Валерия и Артем занимаются исследованием на протяжении четырех лет. Сейчас их увлечение приносит свои плоды, благодаря их открытию территория России увеличилась на 290 тысяч квадратных метров. На 2018 год назначен исследовательский поход на ледник, в котором примут участие открыватели.