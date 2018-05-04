Основная дорога для жителей «Седьмого неба» на время ЧМ-2018 будет сдана в мае

27 апреля мы тестировали дорогу, которая станет основной для жителей «Седьмого неба» в дни ЧМ-2018. Неделю назад она была готова наполовину — велись работы по укладке асфальтного полотна. Стык улиц Пролетарской и Карла Маркса вообще состоял из одной щебёнки. За это время дорожное полотно уложили полностью и в оперативном темпе ведутся финальные работы.

— Волжская набережная и Пролетарская — на них проезжая часть выполнена полностью, — объявил министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов . — Просадки и волны полотна и брусчатки, которые проявились, оперативно исправляются подрядчиком. Уже стоят светофоры и будет наноситься разметка. Я призываю жителей быть внимательными, потому что техника ещё остаётся на территории, нужно проявлять осторожность.

По словам Вадим Власова проезд с улицы Пролетарской на Карла Маркса будет доступен жителям уже в мае.

— В результате мы можем говорить о том, что по многим объектам у нас сроки работ были разные, но все датировались маем: какие-то сроки были до 15 мая, какие-то — до конца месяца, — отметил он. — Сейчас мы можем говорить, что работы, которые мы планировали выполнить до конца мая, мы выполнили до конца апреля.

О завершении работ на остальной территории вокруг стадиона «Нижний Новгород» и собора Александра Невского рассказал главный инженер Главного управления дорог Нижегородской области Олег Маслов

— Работы близки к завершению, — заявил он. — Как показал сегодняшний объезд остались работы по посадке деревьев, кустарников, установке малых архитектурных форм (скамейки, урны — Прим. ред.) и посадка семян трав. Дорожные работы завершены на 99%. Остались небольшие устранения недочётов, например, где-то правка брусчатки на тротуарах после зимнего периода работ — это будет восстановлено в течение недели. Через полторы недели откроем наземный пешеходный переход на улице Бетанкура. Подземный пешеходный переход будет готов в течение мая.