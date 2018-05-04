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Ламберт: «За 40 миллионов можем продать только одну перчатку Батлэнда»
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Ламберт: «За 40 миллионов можем продать только одну перчатку Батлэнда» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Сток Сити» Пол Ламберт прокомментировал слухи о желании «Вулверхэмптона» приобрести голкипера Джека Батлэнда.
Сообщалось, что за Батлэнда «волки» готовы заплатить 40 миллионов евро.
"40 миллионов евро? Это за одну перчатку? Учитывая современный рынок, за такую сумму можно получить только одну перчатку Батлэнда. Когда сумма будет соответствовать реалиям современного рынка, тогда и посмотрим.
Я знаю людей в «Вулверхмптоне», мы хорошо ладим. Но за 40 миллионов можно получить только правую руку Джека", — цитирует Ламберта ESPN.
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