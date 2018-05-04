Ламберт: «За 40 миллионов можем продать только одну перчатку Батлэнда»

Сообщалось, что за Батлэнда «волки» готовы заплатить 40 миллионов евро.

"40 миллионов евро? Это за одну перчатку? Учитывая современный рынок, за такую сумму можно получить только одну перчатку Батлэнда. Когда сумма будет соответствовать реалиям современного рынка, тогда и посмотрим.

Я знаю людей в «Вулверхмптоне», мы хорошо ладим. Но за 40 миллионов можно получить только правую руку Джека", — цитирует Ламберта ESPN.