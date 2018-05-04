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Центр госуслуг Западного Дегунина не будет работать 9 мая
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Центр госуслуг Западного Дегунина не будет работать 9 мая 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
В День Победы, 9 мая, центр госуслуг «Мои документы» Западного Дегунина будет закрыт для посетителей. Специалисты различных служб, которые работают в центрах «Мои документы», будут принимать клиентов по собственному графику, утвержденному административным регламентом.
— В центре «Мои документы» в период праздников предусмотрен один выходной, который запланирован на День Победы. В остальные дни МФЦ будет работать в обычном режиме, — сообщила представитель пресс-службы центров госуслуг Москвы Мария Чеснокова.
Напомним, центр госуслуг «Мои документы» Левобережного района находится по адресу Ленинградское шоссе, дом 108. Он работает семь дней в неделю, с восьми утра до восьми вечера без перерывов на обед. (ео)
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