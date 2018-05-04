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В Каменке отметила 84-ю годовщину Мотострелковой Бригады
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В Каменке отметила 84-ю годовщину Мотострелковой Бригады 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
38-я гвардейская Красносельская ордена Ленина Краснознаменная мотострелковая бригада отметила 84-ю годовщину со дня образования соединения.
В торжественном митинге приняли участие военнослужащие, ветераны, жители поселка Каменка, а также представители общественных организаций, руководство Выборгского района, Полянского поселения и другие.
Глава МО «Выборгский район» Дмитрий Никулин отметил, что исторический путь бригады велик и достоин уважения.
Затем на аллее Героев прошло возложение цветов. Продолжилось мероприятие показательным выступлением военнослужащих спецназа и участников клуба исторической реконструкции. Также все желающие смогли посетить выставку современного оружия.
Отметим, 9 мая второй мотострелковый батальон 138-й гвардейской Красносельской ордена Ленина Краснознаменной мотострелковой бригады примет участие в Параде Победы на Дворцовой площади.
История формирования 138-й гвардейской Красносельской ордена Ленина Краснознаменной мотострелковой бригады началась в 1934 году.
В историческом пути соединения: участие в советско-финляндской войне 1939 — 1940 гг., в обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и освобождении города от фашистской блокады, в Выборгской и Таллиннской операциях, в различных операциях миротворческого характера в последующие годы.
Среди военнослужащих соединения — Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы. В настоящее время командует 138-й мотострелковой бригадой гвардии полковник Алексей Колесников.
138-я отдельная гвардейская мотострелковая Красносельская ордена Ленина, Краснознамённая бригада (138 гв.омсбр) — одно из соединений Западного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации.
До 2010 года бригада входила в состав Ленинградского военного округа. Дислоцируется в посёлке Каменка Выборгского района Ленинградской области. В неё входят различные формирования: мотострелковые, зенитно-ракетные, артиллерийские дивизионы, разведывательный, пехотные, танковые батальоны.
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