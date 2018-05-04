Подозреваемого в отравлении таллием подставили

Защитник Владислава Шульги Иван Зайцев рассказал, что собирается доказать невиновность своего подзащитного. Это несмотря на то, что тот дал чистосердечное признание.

— Признательные показания были выдавлены из него. Его специально задержали с использованием подставного лица. Якобы Шульга напал на него. Сейчас будем доказывать, что Шульга невиновен, — сообщил Зайцев.

Адвокат потерпевших Александр Попков тоже выразил сомнения в виновности Шульги.

— Мы не уверены, что это он совершил, — рассказал Попков.

Ранее СМИ публиковали комментарий Попкова о том, что оперативники могли «убедить» Шульгу дать признательные показания.