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Подозреваемого в отравлении таллием подставили
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Подозреваемого в отравлении таллием подставили 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Защитник Владислава Шульги Иван Зайцев рассказал, что собирается доказать невиновность своего подзащитного. Это несмотря на то, что тот дал чистосердечное признание.
— Признательные показания были выдавлены из него. Его специально задержали с использованием подставного лица. Якобы Шульга напал на него. Сейчас будем доказывать, что Шульга невиновен, — сообщил Зайцев.
Адвокат потерпевших Александр Попков тоже выразил сомнения в виновности Шульги.
— Мы не уверены, что это он совершил, — рассказал Попков.
Ранее СМИ публиковали комментарий Попкова о том, что оперативники могли «убедить» Шульгу дать признательные показания.
Напомним, Владислав Шульга подозревается в отравлении таллием 28 сотрудников ТАНТК им. Бериева в Таганроге. О массовом отравлении стало известно в начале марта.
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