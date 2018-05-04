Полиция насчитала в Челябинской области свыше 84 тысяч мигрантов

При этом трудовых мигрантов в области насчитывается около 17 тысяч человек. В 2017 год было оформлено лишь 1023 патента на трудовую деятельность. Чаще всего их приобретают граждане Таджикистана Узбекистана . С целью получения образования на Южный Урал приехали 6,5 тыс. иностранцев. Специалисты характеризуют миграционную ситуацию как контролируемую.

«Доля внешних мигрантов не превышает 3% от численности населения области. Доля иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность, не превышает 1% от экономически активного населения, — уточняют в полиции. — При этом в регионе продолжает действовать запрет на привлечение иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, на работу в сфере пассажирских перевозок».