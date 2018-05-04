Прохор Шаляпин обнимался с сосной в Кисловодске

Популярный певец Прохор Шаляпин на своей странице в Instagram назвал кисловодский национальный парк самым крутым в стране.

На личной странице певец публикует фотографии из национального парка Кисловодска и восхищается его красотами. Он называет его самым большим в Европе и самым крутым в России . За два дня Прохор успел побывать в Долине Роз, прогуляться по ночному Кисловодску и обнять сосну.

Своим подписчикам он также рекомендует почаще обнимать деревья: «Сосна — дерево высоты духа и ясности разума. К ней в древности приходили люди для принятия судьбоносных решений. Она: активизирует творческие способности, забирает у вас раздражительность, злобу, гневливость, снимает частично порчу и сглаз (негативную энергетику), защищает от дурного влияния. Обнимайте деревья по возможности в тишине минут по 15 и будьте здоровы физически и духовно!»

Публикация от Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) 3 Май 2018 в 12:49 PDT