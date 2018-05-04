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Выборы главы Косы окончились неудачей
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Выборы главы Косы окончились неудачей 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Прикамье депутаты не смогли выбрать главы Косинского сельского поселения бывшего заместителя главы Косинского района Ивана Федосеева и депутата сельского совета Надежду Удникову, пишет «Коммерсант».
В итоге оба кандидата набрали равное количество голосов, конкурс пришлось признать несостоявшимся. Ранее должность главы поселения занимал Виктор Юркин, он ушел в отставку по собственному желанию.
Справка «ФедералПресс»:
Косинский район находится на севере края. Село Коса — административный центр. Был создан в 1924 году на базе Чураковской, Юксеевской, Бондюжской, Косинской волостей Чердынского уезда. Начиная с 1930-х годов в районе активно развиваются лесозаготовки.
Главной транспортной артерией района является дорога Коса –Соликамск протяженностью 150 километров. Эта дорога выводит к промышленно развитой части Пермского края
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