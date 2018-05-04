Выборы главы Косы окончились неудачей

В Прикамье депутаты не смогли выбрать главы Косинского сельского поселения бывшего заместителя главы Косинского района Ивана Федосеева и депутата сельского совета Надежду Удникову, пишет «Коммерсант».

В итоге оба кандидата набрали равное количество голосов, конкурс пришлось признать несостоявшимся. Ранее должность главы поселения занимал Виктор Юркин, он ушел в отставку по собственному желанию.

Косинский район находится на севере края. Село Коса — административный центр. Был создан в 1924 году на базе Чураковской, Юксеевской, Бондюжской, Косинской волостей Чердынского уезда. Начиная с 1930-х годов в районе активно развиваются лесозаготовки.