Губернатор Евгений Куйвашев станет ответчиком в суде из-за отмены выборов мэра

Заседание суда по иску Андреева проходило сегодня. О его итогах он рассказал E1.RU. Он отметил, что Евгений Куйвашев вызывается в суд как должностное, а не частное лицо.

— Я подал административный иск об отмене областного закона, отменяющего выборы главы Екатеринбурга. Ответчиком указал Законодательное собрание (орган, принявший закон). Сегодня суд привлёк губернатора в качестве второго ответчика, — рассказал инициатор иска.

По словам Андреева, вызвать в суд губернатора была не его инициатива, но он не возражает и уверен, что это будет интересно.

— Губернатора вызвали по ходатайству представителя Заксобрания, поддержанному прокурором. Я не возражал — интересно будет порасспрашивать его о причинах и необходимости изменений закона, — рассказал инициатор иска.

Информацию о том, что соответчиком по иску, поданному Андреевым, станет губернатор Евгений Куйвашев, E1.RU подтвердили в Свердловском областном суде.

— В сегодняшнем предварительном заседании представитель Законодательного собрания попросил привлечь в качестве соответчика губернатора Свердловской области. Суд ходатайство удовлетворил, — рассказали в пресс-службе облсуда.

Заседание пройдет 14 июня.

Напомним, значительная часть горожан была не согласна с тем, чтобы Екатеринбург лишился прямых выборов мэра. Накануне принятия нового закона горожане устроили на площади Обороны митинг. Также, согласно данным социологического исследования, больше половины екатеринбуржцев выступили против отмены прямых выборов мэра.