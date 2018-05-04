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Губернатор Евгений Куйвашев станет ответчиком в суде из-за отмены выборов мэра
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Губернатор Евгений Куйвашев станет ответчиком в суде из-за отмены выборов мэра 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Свердловский облсуд вызвал губернатора региона Евгения Куйвашева на заседание в качестве cоответчика по иску юриста Валерия Андреева, который требует отменить новую систему избрания главы Екатеринбурга. Напомним, депутаты Заксобрания Свердловской области в начале апреля отменили прямые выборы мэра большинством голосов.
Заседание суда по иску Андреева проходило сегодня. О его итогах он рассказал E1.RU. Он отметил, что Евгений Куйвашев вызывается в суд как должностное, а не частное лицо.
— Я подал административный иск об отмене областного закона, отменяющего выборы главы Екатеринбурга. Ответчиком указал Законодательное собрание (орган, принявший закон). Сегодня суд привлёк губернатора в качестве второго ответчика, — рассказал инициатор иска.
По словам Андреева, вызвать в суд губернатора была не его инициатива, но он не возражает и уверен, что это будет интересно.
— Губернатора вызвали по ходатайству представителя Заксобрания, поддержанному прокурором. Я не возражал — интересно будет порасспрашивать его о причинах и необходимости изменений закона, — рассказал инициатор иска.
Информацию о том, что соответчиком по иску, поданному Андреевым, станет губернатор Евгений Куйвашев, E1.RU подтвердили в Свердловском областном суде.
— В сегодняшнем предварительном заседании представитель Законодательного собрания попросил привлечь в качестве соответчика губернатора Свердловской области. Суд ходатайство удовлетворил, — рассказали в пресс-службе облсуда.
Заседание пройдет 14 июня.
Напомним, значительная часть горожан была не согласна с тем, чтобы Екатеринбург лишился прямых выборов мэра. Накануне принятия нового закона горожане устроили на площади Обороны митинг. Также, согласно данным социологического исследования, больше половины екатеринбуржцев выступили против отмены прямых выборов мэра.
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