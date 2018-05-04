Участники мотопробега устроили флешмоб на Центральной площади Зеленограда 

В последнее воскресенье апреля в Зеленограде состоялось традиционное открытие мотосезона. Колонна мотоциклистов проехала по главным улицам города, сделав остановку на Центральной площади. Здесь байкеры организовали флешмоб в честь юбилея Зеленограда, составив из мотоциклов надпись «60 лет». После этого участники мотопробега отправились в андреевский Дом культуры, где состоялось праздничное мероприятие для всех желающих.
В открытии мотосезона приняли участие 1-й заместитель префекта ЗелАО Алексей Михальченков, замначальника полиции по ООП УВД округа Сергей Болотин, президент зеленоградского мотоклуба «Z-Brothers» Олег Брейтер, а также член Общественного совета при УВД, президент Общероссийского Общественного Фонда Поддержки и Развития Спорта РФ Владимир Уткин.