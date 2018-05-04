Ещё
Британские либерал-демократы довольны результатами местных выборов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британские либерал-демократы довольны результатами местных выборов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 4 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские либерал-демократы довольны результатами прошедших в четверг выборов в местные органы власти и называют их началом возвращения партии в большую политику.
По данным подсчета голосов по 99 из 150 округов, либерал-демократы получили контроль над четырьмя местными советами, что на один больше, чем на прошлых выборах. Всего на данный момент мандаты членов местных советов получили 324 либдема, что на 39 больше, чем на прошлых местных выборах. Консерваторы сохранили и даже частично укрепили позиции, лейбористы, напротив, не подтвердили ожидания на успех.
"Мы достигли нашей цели. Мы победили и в этом округе (Ричмонд), завоевав значительное большинство голосов. Вдобавок, мы выступили с определенно прорывным результатом в районе Холл, показали хорошие результаты в Сандерленде и Ливерпуле, в самых разных частях страны, где избиратели имеют разные политические взгляды. Мы активно идем по пути возвращения (в представительные органы власти)", — сказал, выступая перед избирателями, глава британской либерально-демократической партии Винс Кейбл.
На прошлых и позапрошлых выборах в парламент страны либдемы потерпели поражение.
Граждане страны в четверг избирали кандидатов в местные советы всех 32 районов Лондона, 34 муниципалитетов (в Лидсе, Бирмингеме, Манчестере и Ньюкасле переизбирался полный состав советов), 67 окружных и районных советов и 17 унитарных образований, а также мэров лондонских районов Хакни, Льюишем, Ньюхэм, Тауэр-Хэмлетс и Уотфорд.
РИА Новости: последние новости
США потребовали выдать гумпомощь в Эт-Танфе только подконтрольным им бандам Археологи нашли предположительные следы библейского царства Давида В Саратове машинисты ретропоезда угостили фронтовиков яичницей из топки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов77
Британские истребители сопроводили российский самолет105
Пекин уступает под напором Трампа56
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту151
В Крыму задержали украинское судно451
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение