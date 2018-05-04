Британские либерал-демократы довольны результатами местных выборов

ЛОНДОН, 4 мая — РИА Новости Денис Ворошилов . Британские либерал-демократы довольны результатами прошедших в четверг выборов в местные органы власти и называют их началом возвращения партии в большую политику.

По данным подсчета голосов по 99 из 150 округов, либерал-демократы получили контроль над четырьмя местными советами, что на один больше, чем на прошлых выборах. Всего на данный момент мандаты членов местных советов получили 324 либдема, что на 39 больше, чем на прошлых местных выборах. Консерваторы сохранили и даже частично укрепили позиции, лейбористы , напротив, не подтвердили ожидания на успех.

"Мы достигли нашей цели. Мы победили и в этом округе (Ричмонд), завоевав значительное большинство голосов. Вдобавок, мы выступили с определенно прорывным результатом в районе Холл, показали хорошие результаты в Сандерленде Ливерпуле , в самых разных частях страны, где избиратели имеют разные политические взгляды. Мы активно идем по пути возвращения (в представительные органы власти)", — сказал, выступая перед избирателями, глава британской либерально-демократической партии Винс Кейбл

На прошлых и позапрошлых выборах в парламент страны либдемы потерпели поражение.

Граждане страны в четверг избирали кандидатов в местные советы всех 32 районов Лондона, 34 муниципалитетов (в Лидсе, Бирмингеме, Манчестере и Ньюкасле переизбирался полный состав советов), 67 окружных и районных советов и 17 унитарных образований, а также мэров лондонских районов Хакни, Льюишем, Ньюхэм, Тауэр-Хэмлетс и Уотфорд.