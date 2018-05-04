Лобня и Степыгино получили статус «Населенный пункт воинской доблести»

Под Лобней, за 30 километров от столицы, в конце ноября 1941 года, были остановлены немецко-фашистские войска, после чего началось контрнаступление Красной Армии. Возле деревни Степыгино под Домодедовом 6 августа 1941 года летчиком Виктором Талалихиным совершен первый в истории авиации ночной воздушный таран противника. А жители поселка внесли большой вклад в функционирование аэродрома Степыгино, и, соответственно, в выполнение боевых задач авиации.

Звание «Населенный пункт воинской доблести» присваивается с 2015 года муниципальным образованиям Подмосковья, где во время Великой Отечественной войны проходили ожесточенные сражения. Звание присвоено порядка двадцати населенным пунктам.