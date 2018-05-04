Известная певица пришла к Малышевой со вторым подбородком

Певицы Елена и Евгения, в попытке напомнить о себе и раскрутить свой канал на YouTube, появились в передаче о здоровье. Артистам пришлось помогать гигантскому муляжу сперматозоида достичь макета яйцеклетки и вместе с ведущей разбирались в сложных вопросах предохранения от нежелательной беременности.

Нельзя не отметить то, как похорошела Елена. Стройная, златокудрая, белозубая, она излучала энергию и позитив. Чего не скажешь о ее соратнице Евгении. На фоне статной подруги, рыжая артистка выглядела, мягко скажем, несуразно. Взлохмаченные волосы, второй подбородок и неудачное платье визуально состарили певицу.

"Ранетки" были на пике популярности около 10 лет назад. Участницы группы даже стали героинями одноименного сериала на телеканале «СТС». Юные певицы Валерия Козлова , Евгения Огурцова, Наталья Щелкова , Елена Третьякова собирали самые большие концертные площадки страны исполняя незамысловатые песни о подростковой любви.

Однако, как это часто бывает, за стремительным подъемом популярности последовал резкий спад зрительского интереса. Девушки дали свой последний концерт в торговом центре. Коллектив распался, а избалованным артисткам пришлось строить жизнь заново. Постепенно о талантливых барышнях все забыли, а их попытки заниматься музыкой вне «Ранеток» остались незамеченными широкой общественностью.