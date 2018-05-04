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Французский политик примет участие в шествии «Бессмертного полка»
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Французский политик примет участие в шествии «Бессмертного полка» 

Мир24 2 часа назад
Бывший кандидат в президенты Франции, руководитель левой партии «Непокоренная Франция» заявил, что 9 мая приедет в Москву, где примет участие в московском шествии «Бессмертного полка». Об этом передает телеканал BFMTV.
Меланшон в пятницу выступил в ходе пресс-конференции, на которой объяснил, что данным шагом хочет продемонстрировать «братство» с российским народом.
«Я отправляюсь в Россию в день празднования победы Красной армии над нацистами. Мне кажется, что настал хороший момент для демонстрации российскому народу, а не властям, братства, эмпатии, активного сочувствия», — подчеркнул политик.
Говоря о «Бессмертном полке», Меланшон отметил, что в России проводится манифестация, которую он находит «удивительной и трогательной».
«Люди идут и несут портреты того или иного родственника, который либо погиб, либо служил в армии в годы войны», — добавил лидер «Непокоренной Франции».
Свою поездку в Москву политик назвал «важным» шагом, так как хочет личным примером показать необходимость разрушения атмосферы холодной войны, которая вернулась в связи с действиями Вашингтона и его союзников.
«Бессмертный полк» — общественная акция, проходящая не только в России, но и в целом ряде других стран в День Победы. В 2017 году в Москве акция собрала 850 тысяч участников.
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