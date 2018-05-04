В Севастополе с начала года выявили 389 свалок

По поручению губернатора в Севастополе проводятся ежедневные рейдовые проверки исполнения главами муниципалитетов полномочий по очистке территорий. С начала 2018 года выявлено 389 несанкционированных свалок и других нарушений уборки территорий, по каждому из объектов ответственным лицам выданы предписания. Об этом сегодня в ходе рейда по проверке территорий сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов

«Из 389 предписаний 77 выдано муниципальным округам, именно за неорганизацию мероприятий по соблюдению правил благоустройства города. Уже 12 протоколов административных правонарушений судом приняты в отношении муниципалитетов», — рассказал Горлов.

Наиболее частные нарушения, по словам заместителя директора департамента, — это несвоевременные кошение травы и спил аварийных веток и деревьев, отсутствие ремонта малых архитектурных форм на придомовых территориях, детских площадок, лавок, захламление территории мусором.

«Сегодня мы осмотрели шесть точек. Уже на первой точке на проспекте генерала Острякова, 204 — это зона ответственности муниципального округа — мы увидели захламление территории, аварийные ветки, складирование мусора, битые стекла, шприцы, которые валяются вблизи школы, некошеную траву. Сейчас стоят солнечные дни, и при высокой температуре может произойти возгорание сухой травы. Это в последующем может навредить и жилой застройке, и социальным объектам, которые здесь находятся. Уже выдали предписание, и в случае неустранения нарушений, муниципальное образование будет оштрафовано».

Как сообщил Горлов, подобные нарушения характерны для многих проверенных объектов. Наиболее масштабные нарушения выявлены с начала года на четырех участках в Гагаринском и Нахимовском районе, некоторые до сих пор не ликвидированы. По всем объектам составлены протоколы.