Минприроды разрешит поисковикам работать на заповедных территориях

«Предметом настоящего соглашения является осуществление сотрудничества сторон по следующим направлениям: сохранение, использование и популяризация природного, географического, культурного и исторического наследия России », — говорится в документе, подписанном главой Минприроды Сергеем Донским и ответственным секретарем Поискового движения Еленой Цунаевой.

Как отметил Донской, тема увековечивания памяти соотечественников, павших в боях на территориях ООПТ, не нова, и ведомство со своей стороны уже несколько лет проводит подобные мероприятия.

"Соглашение позволит нам делать это и системно, и, самое главное, расширить масштабы и поисковой работы, и сбора данных, чтобы восстановить память о людях, воевавших на заповедных территориях, установить памятные знаки в наших визит-центрах, представить информацию в экспозициях ООПТ", — заявил он.

При этом министр подчеркнул, что все работы будут проводиться в рамках закона и с учетом специфики, которая существует на заповедных территориях.

"В этом году мы уже начали совместные работы по поиску и извлечению и останков, и техники. Так, в национальном парке «Угра» уже был найден боевой самолет, сейчас идет процесс его идентификации. В марте 2018-го в Рдейском заповеднике был обнаружен самолет дальней авиации", — сказал Донской.

По его словам, на территориях более чем 20 заповедников во времена Великой Отечественной войны велись боевые действия.

"У нас достаточно много ООПТ, охватывающих места, где развернулся театр военных действий. Это Ленинградская, Новгородская, Калужская, Псковская, Орловская области, где бои шли не один год, — отметила Елена Цунаева. — Данное соглашение — очень важный шаг, который позволит заниматься сохранением исторической памяти на огромном массиве территорий, на котором мы ранее не имели возможности планировать нашу работу".

По ее словам, теперь поисковики смогут работать в заповедниках на законных основаниях, тогда как ранее каждый раз при обнаружении архивных данных приходилось договариваться с руководителями ООПТ и доказывать свою порядочность.

"Я рада, что после подписания соглашения у нас есть возможность централизованно заявить о нашей деятельности и совместными усилиями сохранить память о наших бойцах", — подчеркнула Цунаева.

При этом она заверила, что по каждому объекту на охраняемых территориях поисковики будут оговаривать возможный объем работ, чтобы их деятельность не нанесла непоправимый ущерб экологии.

"У нас есть определенные принципы организации и проведения работ, в том числе существует правило обязательной рекультивации территории, где проходят раскопки. Есть определенные технологии, в заповедниках мы работаем вместе с сотрудниками ООПТ, которые следят, чтобы все было восстановлено правильно", — пояснила Цунаева.

Участники пресс-конференции также отметили, что Поисковое движение России и Минприроды планируют создать электронную карту мест боевых действий на заповедных территориях. Это позволит, с одной стороны, более точно планировать работы, а с другой, дополнить те туристические и экологические маршруты, которые существуют в заповедниках.

Кроме того, глава Минприроды сообщил, что ведомство в следующем году намерено провести акцию «Бессмертный полк» при участии работников заповедников и национальных парков.

"Хотим собрать всех участников боев, кто ушел на фронт из заповедников и нацпарков, кто воевал на территориях ООПТ. Мы тоже хотим сохранить о них память", — заявил Донской.