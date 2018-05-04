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Александр Малькевич покинул «12 канал»
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Александр Малькевич покинул «12 канал» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В пятницу, 4 мая, на заседании совета директоров «Омские медиа» были проведены кадровые перестановки. В частности было принято решение расторгнуть трудовой договор, по обоюдному согласию сторон начиная с 8 мая нынешнего года.
При этом кто займет вакантное место пока остается загадкой. Известно лишь, что пока временно исполнять обязанности директора «12 канала» будет Елена Моренис, сообщает Ом1.ru. Напомним, что Александр Малькевич стал гендиректором ОАО «ГТРК-Омск» четыре года назад, сменив тогда Сергея Токаева.
Кроме того из состава совета директоров принято решение исключить экс-председателя Станислава Сумарокова и назначили нового главу ГУИП Омской области Анастасию Гуливатенко.
Омский политолог Инна Ветренко написала на странице Александре Мальвича в «Фейсбуке»: «У нас с Александром отношения разные, есть хорошие совместные проекты, особенно в начале его деятельности в нашем регионе, благодаря его наставничеству мои выпускники состоялись, как журналисты, редакторы в местных СМИ, я рада, что вовлекла его в процесс преподавания в нашем университете, благодаря нашим совместным трудам создан филиал Изборского клуба, но были и жаркие профессиональные споры, непонимание в отдельных вопросах, взаимная критика, хотя он всегда деликатен в этом вопросе».
Фото с личной страницы Александра Малькевича в соцсети Facebook.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Источник: руководящий состав корпорации развития Нижегородской области объявят сегодня Президент РФ уволил начальника полиции Кубани В Краснодаре среди задержанных активистов оказался лидер штаба Навального
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