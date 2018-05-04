Александр Малькевич покинул «12 канал»

В пятницу, 4 мая, на заседании совета директоров «Омские медиа» были проведены кадровые перестановки. В частности было принято решение расторгнуть трудовой договор, по обоюдному согласию сторон начиная с 8 мая нынешнего года.

При этом кто займет вакантное место пока остается загадкой. Известно лишь, что пока временно исполнять обязанности директора «12 канала» будет Елена Моренис, сообщает Ом1.ru . Напомним, что Александр Малькевич стал гендиректором ОАО «ГТРК-Омск» четыре года назад, сменив тогда Сергея Токаева.

Кроме того из состава совета директоров принято решение исключить экс-председателя Станислава Сумарокова и назначили нового главу ГУИП Омской области Анастасию Гуливатенко.

Омский политолог Инна Ветренко написала на странице Александре Мальвича в «Фейсбуке»: «У нас с Александром отношения разные, есть хорошие совместные проекты, особенно в начале его деятельности в нашем регионе, благодаря его наставничеству мои выпускники состоялись, как журналисты, редакторы в местных СМИ, я рада, что вовлекла его в процесс преподавания в нашем университете, благодаря нашим совместным трудам создан филиал Изборского клуба , но были и жаркие профессиональные споры, непонимание в отдельных вопросах, взаимная критика, хотя он всегда деликатен в этом вопросе».

Фото с личной страницы Александра Малькевича в соцсети Facebook.