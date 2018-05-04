В Краснодаре среди задержанных активистов оказался лидер штаба Навального

Сегодня перед всероссийской акцией «Он вам не царь» был задержан координатор штаба Навального в Краснодаре Размик Симонян. По словам волонтеров, двое мужчин в штатском увели активиста после того, как он вышел из помещения.

« Налету показали удостоверение, представились угрозыском и увели Размика в припаркованный рядом автомобиль. Размику не позволили забрать ни личные вещи, ни рюкзак, ни мобильный телефон. Это еще одна очень весомая причина для того, чтобы завтра все мы вышли на акцию 5 мая», — рассказали волонтеры.

Кроме этого, сегодня около семи часов утра, в дом гражданского активиста Виктора Чирикова в Краснодаре заявились сотрудники полиции. Они пригласили активиста якобы на профилактическую беседу на 15 минут, а в случае отказа обещали выписать постановление о принудительном приводе.

После этого, Чириков и его супруга отправили в полицию, но в Карасунском ОВД , куда его доставили, на него составили протокол по статье 20.2 КоАП за сообщение в твиттере: «Приглашаю всех армян Армении на митинг 05.05.2018. в Краснодар».

По словам соратника активиста, координатора «Экологической Вахты по Северному Кавказу» Андрея Рудомаха, «сейчас Чирикова увели в самый справедливый Советский районный суд, где как следует ожидать, арестуют на сколько-то суток». Он также отметил, что данными действиями полицейские срывают активистам экологическую инспекцию.

«Арест активистов перед нашими акциями — это уже своеобразная традиция. Профилактические задержания проходят почти перед каждым оппозиционным митингом. Мы всегда были к этому готовы и понимали, что рано или поздно этим все заканчивается. Все это, увы, банально и привычно».

По словам, Мирослава Вальковича , поскольку за год таких случаев было много, то активисты привыкли к этому. Он предположил, что действующее руководство штаба готовилось к данным мероприятиям, а все ответственные и резервные мероприятия были заранее распределены. «Штаб наверняка к этому был готов», — уточнил политик.

«Комментарий очень простой. Навальнистам для завтрашнего митинга предложили разные альтернативы, в том числе место на «Баскет-холле». Они не шли диалог, воспринимая все с точки зрения конфронтации. Люди решили, что они выше закона. Поэтому и произошли сегодня эти задержания», — поделился своим видением член общественной палаты Кубани зам. руководителя Краснодарского реготделения «Молодая Гвардия» Денис Бондаревский.