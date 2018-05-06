Почему Трамп хочет ускорить строительство стены между США и Мексикой

За год число нелегальных мигрантов, задержанных американскими пограничниками на границе с Мексикой , увеличилось в 3 раза. Об этом сообщило Бюро таможенного и пограничного контроля США. При этом более трети всех задержанных переселенцев — несовершеннолетние. Власти Штатов также отмечают, что значительная часть наркотиков попадает в США по тем же маршрутам, что и переселенцы из Мексики. На новые данные тут же отреагировал Дональд Трамп , заявив, что миграционное законодательство США необходимо срочно ужесточить. Эксперты объясняют реакцию главы Белого дома несколькими причинами, не связанными с мексиканскими нелегалами — приближающимися выборами в конгресс и идущими переговорами по продлению договора о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Лояльные законы

Количество нелегальных мигрантов, задержанных на границе США и Мексики, в апреле 2018 года превысило 50 тыс. человек, что в 3,3 раза больше, чем в апреле 2017 года. Об этом сообщило американское Бюро таможенного и пограничного контроля (БТПК).

При этом более трети всех задержанных за последний год переселенцев — несовершеннолетние, которые пытались пересечь границу без сопровождения взрослых, отмечают американские пограничники. Также выросло число тех, кто пытается эмигрировать целыми семьями.

Глава крупнейшего профсоюза американских пограничников — Национального совета пограничной службы (National Border Patrol Council) Брэндон Джадд в интервью газете The Washington Times связал эту тенденцию с политикой последнего времени, которую неофициально называют «поймай и отпусти». По его словам, до тех пор, пока существует такое лояльное отношение к нелегальной миграции, огромное количество людей будут продолжать переходить границу США.

«Порядка 75% всех задержанных подпадают под этот принцип. А причина очевидна: если ты можешь незаконно перейти границу без каких-либо последствий, то почему бы этого не сделать?», — сказал он.

В начале 2018 года генеральный прокурор США Джефф Сешнс сообщал, что всего в стране проживает около 11 млн нелегальных мигрантов.

Как свидетельствуют сами пограничники, значительную часть задержанных нелегалов даже не отправляют в места временного содержания, а отпускают с обязательством явиться в суд, где будет рассматриваться вопрос об их высылке.

К тому же, согласно решению Верховного суда США от 1997 года, несовершеннолетние мигранты могут находиться в изоляторе для нелегалов только 20 суток, после чего их начинает курировать Министерство здравоохранения и социальных служб, которое подыскивает несовершеннолетним приёмную семью.

«При этом зачастую такие дети не приходят на судебные слушания, посвящённые вопросу их пребывания на территории США, или не исполняют решения судов об их высылке из страны», — говорится в материалах сайта Министерства внутренней безопасности США

Американские силовые ведомства отмечают тесную взаимосвязь нелегальной миграции и незаконного оборота наркотиков: значительная часть запрещённых веществ, в том числе героин и кокаин, попадает в США по тем же маршрутам, что и поток переселенцев.

«Мексиканские организованные преступные сообщества, которые занимаются наркоторговлей, опираются на людей мексиканского происхождения, которые проникают в США как легально, так и нелегально. Членам этих сообществ зачастую удаётся скрывать свою деятельность, так как они проживают на территории США внутри мексиканских диаспор», — говорится в отчёте Управления по борьбе с наркоторговлей Минюста США

В документе также отмечается, что наркоторговцы мексиканского происхождения, как правило, поддерживают тесные связи со своими соотечественниками, которые остались в Мексике. По данным ведомства, группировки часто вербуют новых дилеров ещё до того, как те переехали в США. А по прибытии в страну они организуют поставки или сбыт запрещённых веществ.

Стена Трампа

На новую статистику, свидетельствующую о росте нелегальной миграции, мгновенно отреагировал президент США Дональд Трамп.

«Наша южная граница находится в осаде. Конгресс должен сейчас же принять меры для изменения наших слабых и неэффективных миграционных законов. Мы должны построить стену. А Мексика, которая испытывает серьёзные проблемы с преступностью, почти ничем нам не помогает!», — написал глава Белого дома в своём Twitter.

Также, как сообщает ABC, американский лидер заявил, что он готов допустить закрытие правительства США, чтобы получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.

«Мы собираемся добиться строительства стены. У нас нет выбора», — сказал он, добавив, что для этого может понадобиться допустить приостановку работы правительства.

При этом реформирование миграционного законодательства поддерживают далеко не все представители американского истеблишмента.

«Эти нормативные документы — вовсе не «лазейки в законодательстве». Я лично участвовала в их создании. Действующие законы лишь гарантируют гуманное отношение к задержанным, в частности, к несовершеннолетним», — заявила недавно сенатор Дайэнн Файнстайн.

По её словам, администрации Трампа «не следует использовать семьи и детей, которые пытаются убежать от насилия, в качестве разменной монеты» и отказываться от необходимых мер по защите их прав.

В свою очередь эксперты считают, что обострение вопроса о нелегальной миграции спровоцировано целым рядом политических причин, которые непосредственно не связаны ни с миграцией, ни с политикой «поймай и отпусти».

Владимир Васильев. «Сейчас идут переговоры по продлению договора о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). И Трамп пытается увязать вопрос перезаключения этой сделки с миграционной проблемой. Он уже ранее выдвигал к мексиканским властям требование ужесточить политику в области борьбы с нелегалами в обмен на новое подписание этого соглашения», — рассказал в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады

По его словам, тема нелегальной миграции актуализировалась ещё и потому, что вскоре в США пройдут выборы в конгресс.

«Сейчас идёт борьба за возможность отстранить от власти Трампа. Под лозунгом «Объявим импичмент президенту!» демократы хотят получить контроль над палатой представителей конгресса. И если им это удастся, не исключено, что у них получится и запустить процедуру импичмента», — предположил Васильев.

По мнению политолога, именно поэтому Трамп всё время возвращается к своим предвыборным обещаниям, пытаясь продемонстрировать, что он их реально выполняет.

«Третьим пунктом его программы 10 обещаний было положение о резком ограничении числа нелегальных переселенцев. Вот он и говорит о необходимости менять закон», — пояснил Васильев.

«Переложили ответственность»

Специалисты по Латинской Америке считают, что проблему нелегальной миграции в США не совсем верно трактуют и в американских, и в российских СМИ.

Надежда Кудеярова. «Сейчас наблюдается рост миграции из Центральной Америки в общем — из Гватемалы , Сальвадора и Гондураса . Поток нелегалов из самой Мексики, наоборот, снижается. При этом Мексика сама страдает от нелегальных мигрантов, так как они следуют через её территорию транзитом. Этот поток контролируют криминальные структуры, он тесно увязан с поставкой наркотиков через мексиканскую территорию в США», — рассказала в интервью RT ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН

Эксперт отметила, что мексиканские власти также предпринимают попытки сдержать наплыв незаконных мигрантов. Так, по данным мексиканского Секретариата внутренних дел, каждый год они задерживают примерно 180 тыс. переселенцев из Центральной Америки, ещё примерно столько же — высылают обратно.

«Однако в 2017 г. в Мексике было задержано в два раза меньше выходцев из соседних стран, да и в самих США в марте-апреле 2017 года задержали непривычно мало нелегалов. Сейчас уровень восстановился, и сравнение с показателями годичной давности вызвало очередное обострение дискуссии», — пояснила Кудеярова.

Она подчеркнула, что администрация США в последнее время задала новый тренд в дискуссии о нелегальной миграции.

«Теперь власти США полностью перекладывают ответственность на Мексику. Хотя нужно понимать, что основные потребители наркотиков, поставки которых связаны с нелегальной миграцией, живут в Соединённых штатах, а нелегальный поток оружия в Мексику идёт с территории США. То есть Вашингтон здесь несёт такую же ответственность, как и Мехико », — объяснила ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН.

По словам Кудеяровой, миграцию в США из стран Центральной Америки подстёгивают безработица, высокий уровень преступности и активный демографический рост.

«При этом жёсткие меры в США и возложение ответственности на Мексику и прочие страны Латинской Америки неминуемо приведут к падению уровня жизни в этих государствах, а значит миграционные процессы только усилятся», — прогнозирует собеседник RT.

Мексике вообще придётся сложнее всего в этой ситуации, считает Кудеярова, так как на неё с одной стороны будут давить США, а с другой — миграционные потоки из Центральной Америки. Как отмечает эксперт, в этом регионе есть множество острых проблем, решить которые очень сложно.

«Ряд военных конфликтов с вмешательством США на территории стран Центральной Америки, затянувшийся переход от аграрного общества к индустриальному и выстраивание нормальной работы государственных институтов — это лишь часть проблем. Их точно нельзя решить быстро», — сказала Кудеярова.

В XXI веке в самих США предпринимались три попытки реформировать миграционное законодательство — две при Джордже Буше — младшем и одна при Бараке Обаме , однако ни одна из них не прошла через конгресс, напоминает эксперт.

«В самих США нет понимания того, как решать эту проблему комплексно. Тем не менее, Трамп вряд ли откажется от ужесточения миграционной политики. Он последовательно пытается выполнить все те 10 пунктов своей предвыборной программы, хотя и не всё у него получается. Сегодня выходцы из Латинской Америки — это явно не его избиратели, поэтому вряд ли он будет считаться с их мнением», — предположила Кудеярова.

Владимир Васильев также считает, что скоро последуют шаги, направленные на ужесточение пограничного режима, причём они будут сопровождаться манипуляцией общественным мнением.

«Конгресс уже выделил определённые средства для строительства пресловутой стены вдоль мексиканской границы, но сейчас есть какие-то проволочки в вопросе её создания, и Трамп хотел бы ускорить процесс. Для него очень важно последовательно выбивать деньги из бюджета и последовательно их осваивать», — заключил эксперт.