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На ПМЭФ-2018 представят новый подход к реализации имущества ликвидируемых кредитных и финансовых организаций
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На ПМЭФ-2018 представят новый подход к реализации имущества ликвидируемых кредитных и финансовых организаций 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: BFM.RU
В ходе дискуссии на специальной сессии ПМЭФ-2018 под названием «Вторая жизнь банковских активов. Новые возможности для инвестирования» представители Агентства по страхованию вкладов (АСВ) расскажут о новой концепции ликвидационных процедур, которая предполагает снижение их сроков при сохранении стоимости активов ликвидируемых банков, продажу имущества ликвидируемых банков в кратчайшие сроки по справедливой цене и активное вовлечение активов в российскую экономику. Новая концепция будет представлена во исполнение соответствующего поручения Президента Российской Федерации, озвученного в Послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года.
На своей экспозиции на площадке ПМЭФ АСВ расскажет о значимости предлагаемых мер для максимального удовлетворения требований кредиторов банков.
«Порядок, который предлагает Агентство по страхованию вкладов, позволяет существенно сократить продолжительность проведения ликвидационных процедур и повысить процент удовлетворения требований кредиторов, а также вернуть в экономику ликвидные активы, что позволит создать добавленную стоимость для реального сектора экономики. Все это в целом стабилизирует финансовую систему и позволяет вкладчикам сохранять доверие к банкам», — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков на встрече с генеральным директором Агентства по страхованию вкладов Юрием Исаевым в Москве.
«Уверен, что в ходе Петербургского международного экономического форума наша организация сможет широко представить как российскому, так и международному бизнес-сообществу результаты своей деятельности, направленной на эффективную защиту прав и законных интересов вкладчиков и кредиторов несостоятельных кредитных и финансовых организаций, — подчеркнул глава АСВ Юрий Исаев. — В частности, АСВ намерено активизировать работу по продаже активов ликвидируемых банков, что позволит формировать в максимально возможном объеме конкурсную массу, являющуюся источником для расчетов с кредиторами, а также будет способствовать привлечению частных инвестиций в экономику конкретного региона, созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в бюджет».
АСВ и Фонд «Росконгресс» планируют сотрудничать в ходе ключевых международных событий: Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге, Восточного экономического форума во Владивостоке и Российского инвестиционного форума в Сочи, а также подписать соответствующее соглашение.
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