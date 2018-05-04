Почему Пётр I истреблял термин «Московия»

Есть исторический миф о том, что никакой Руси или России до Петра I не было, назвалась территория, населенная великороссами Московией, и только Петр Великий в 1721 году это название отменил, учредив новое наименование страны — Российская Империя.

Миф этом, нужно сказать, имеет длинную историю жизни и в прошлом, да и сейчас используется не столько в целях изменения истории, сколько в рамках актуальной политической обстановки. Грубо говоря, это очередной спор о прошлом, который на самом деле про настоящее.

Московия

Дабы понять, при чем тут Пётр I, что и куда он переименовал, нужно обратиться сначала к самому термину «Московия». Изначально название Московия употреблялось западными историками и географами для обозначения Москвы и княжества Московского с XV века. Употреблялся этот термин параллельно с названиями «Рутения», «Руссия» или «Русь», и не имел негативного оттенка.

Например, в XVI веке, католический кардинал и историк Чезаре Баронио писал: «Московия получила своё наименование по назва­нию реки и расположенной на ней столице, являясь частью Руссии», а немецкий историк XVII века, Георг Хорн указывал: «московиты суть русские, лишь именуе­мые так по названию столицы их государства».

Такие пояснения требовались в первую очередь европейцам, чтобы избежать политической путаницы, поскольку очень быстро «Московия» стала использоваться в качестве пропагандистского названия. И усилия к распространению данного названия приложила польско-литовская пропаганда.

Дело в том, что часть русских земель с XIII-XIV веков находилась в составе Королевства Польского и Великого Княжества Литовского. На польских картах они были обозначены как «Русское воеводство» со столицей во Львове и, по мнению поляков, никакого отношения к Москве эти территории теперь не имели отношения и иметь не могли.

Царь всея Руси

Однако, в России, которая была по мнению европейцев «всего лишь» Московия на этот счёт были принципиально иные планы. И в 1500-1503 годах, во время русско-литовской войны, царь Иван III официально взял себе титул «государь всея Руси».

О сути, это был не просто некий «новый красивый титул», это была политическая программа, заключенная в одном словосочетании. Иван III таким образом заявлял urbi et orbi, что претендует на объединение всех русских земель, и соответственно на законность своей власти над этими землями.

Более того, именно с этого момента пропаганда Мсковии, отдельной от Руси усиливается настолько, что после заключения Брестской Унии в 1596 году даже ряд православных авторов начинают говорить о «московитах» и «русских», как о различных этносах. Но, повторимся, это был итог многолетней пропагандистской работы, целью которой было доказать, что Московские князья не имеют исторического права на власть над всеми русскими землями.

Впрочем, хоть само название «Московия» и получило широкое распространение в Европе, но оно напрямую соотносилось, как синоним «Руссии», а не как некая отдельная от Москвы территория. К примеру, австрийский дипломат Сигизмунд фон Герберштейн в XV веке прямо сообщал, что Московия — это главное государство Руссии.

Что интересно, в самой России, слово Московия получило широкое распространение только в XVIII веке, и именно в историческом контексте. Оно, например, употреблялось для обозначения «допетровской Руси», как чего-то не столь масштабного и не столь величественного, как Российская Империя Петра. То есть, снова в целях пропаганды. Ещё Московией стали назвать все тот же регион Москвы и её окрестностей.

Снова Московия

Ренессанс самого термина и пропагандистской кампании в связи с невозможностью правопреемства российских государей над всеми русскими землями случился в XIX веке, и снова в Польше , а далее везде в Европе. И именно тогда, снова начинает формироваться история о том, как царь Пётр переименовал страну.

Тогда же появляется и дата, 1721 год. Кстати, несколько отходя от темы, стоит отметить, что этот миф про Московию снова получил своё распространение уже в наше время. На этот раз на Украине . Теперь «Украина — это настоящая Русь, а Россия — это Московия». Впрочем, как и было сказано выше, вся история Московии — это не полемика на тему истории, а политическая пропаганда.

Пётр I Но вернемся к Петру, и в 1721 год. В этом году царь Пётр стал Императором Всероссийским. Стал он им не просто так, а в контексте того, что 30 августа 1721 года по старому стилю между Россией и Швецией был заключён Ништадтский мирный договор, по которому наша страна получала выход к Балтийскому морю и территории Ингрии, часть Карелии , Эстляндию и Лифляндию.

В общем, это и было тем самым «окном в Европу», которое сделало Россию уже одной из европейских сверхдержав того времени. И логично повышало статус русского царя до всероссийского Императора, что Петр и подчеркнул, изменив свой титул.

При этом известно, что российские дипломаты со времени Петра активно боролись с «двойным названием» нашего государства, донося до европейцев, что употребление термина Московия по отношению к России неправомочно, что Московия — это только малая часть огромной страны.

Но в силу того, что пропагандистские мифы — оружие универсальное и внеисторическое, периодически кто-нибудь вспоминает эту историю и интерпретирует её таким образом, что «до Петра никакой России не было, а если и была, то вне пределов Московии».

Но, как мы видим, и русские, и многие европейцы никогда не делали «Московию» отдельным государственным и этническим образованием, а считали её либо частью Руси, либо же синонимом названия нашей страны.