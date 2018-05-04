Больница Зеленограда отмечена благодарностями службы по надзору в сфере здравоохранения

— Зеленоградская больница — первая медицинская организация, ставшая экспериментальной площадкой проекта «Лекарства. Качество и безопасность». Огромную работу провели специалисты клиники, чтобы создать методические материалы и организовать на нашей базе работу Всероссийского центра компетенции по взаимодействию лечебных учреждений с новой информационной системой «Маркировка лекарственных средств». Этот опыт уникален и получил высокую оценку, — рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.