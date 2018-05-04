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Больница Зеленограда отмечена благодарностями службы по надзору в сфере здравоохранения
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Больница Зеленограда отмечена благодарностями службы по надзору в сфере здравоохранения 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко объявил благодарность сотрудникам городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского Зеленограда за успешное участие в проекте «Маркировка лекарственных средств». Об этом сообщается в группе больницы в социальной сети «ВКонтакте».
— Зеленоградская больница — первая медицинская организация, ставшая экспериментальной площадкой проекта «Лекарства. Качество и безопасность». Огромную работу провели специалисты клиники, чтобы создать методические материалы и организовать на нашей базе работу Всероссийского центра компетенции по взаимодействию лечебных учреждений с новой информационной системой «Маркировка лекарственных средств». Этот опыт уникален и получил высокую оценку, — рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.
Благодарностями Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения удостоены главврач больницы Олег Гриднев, начальник отдела информационных технологий Наталья Борщевская и заведующая аптекой, провизор-технолог Ольга Маркина.
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