Больница Зеленограда отмечена благодарностями службы по надзору в сфере здравоохранения 

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко объявил благодарность сотрудникам городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского Зеленограда за успешное участие в проекте «Маркировка лекарственных средств». Об этом сообщается в группе больницы в социальной сети «ВКонтакте».
— Зеленоградская больница — первая медицинская организация, ставшая экспериментальной площадкой проекта «Лекарства. Качество и безопасность». Огромную работу провели специалисты клиники, чтобы создать методические материалы и организовать на нашей базе работу Всероссийского центра компетенции по взаимодействию лечебных учреждений с новой информационной системой «Маркировка лекарственных средств». Этот опыт уникален и получил высокую оценку, — рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.
Благодарностями Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения удостоены главврач больницы Олег Гриднев, начальник отдела информационных технологий Наталья Борщевская и заведующая аптекой, провизор-технолог Ольга Маркина.