Друг Путин, или Без России Европа слаба…

Сегодня мы наблюдаем столкновение между закостенелым и отжившим мэйнстримом и мятежными силами, борющимися с истеблишментом и принимающими самую разную форму. Удивительно радикальным образом во главе этих мятежных сил встал, вероятно, наиболее влиятельная фигура Европейского союза , человек, которого много раз проклинали и редко превозносили, — председатель Европейской комиссии Жан Клод Юнкер

Его буквально трогательный призыв, опубликованный (подчеркну «проевропейским») изданием «Политико», касается Владимира Путина России и Европы. Этот призыв в обязательном порядке каждое утро должны читать наши калоусеки, фиалы, газдики, сропницкие, поховы, а также журналисты типа Клвани, Палаты, Прохазковой, Гонзейки, Митрофанова и Фиштейна. Не помешает это и политологам вроде Романцова, Долежала, а также компании вокруг порталов Forum24, Echo 24, Neovlivní.cz и Hlídacího psa.cz.

Вот те слова, которые сегодня, когда Запад разыграл одну из последних отчаянных партий для победы над Россией, выражают радикальную и смелую точку зрения.

Я не могу сдержаться и не повторить эти слова, поскольку, будучи основателем общества «Друзья России в Чешской Республике », я хотел бы, чтобы их нанесли на камень и поставили его перед чешским МИДом , резиденцией министров иностранных дел. Все они, начиная с бывшего министра Шварценберга, продолжая нынешним Стропницким и заканчивая будущим Похом, отличаются полным непониманием геополитических закономерностей и политической отсталостью (они застряли во временах холодной войны).

Итак, вот эти слова.

«Европе необходимо восстановить контакт с Россией, ведь последняя является крупным игроком… Мы должны научиться разговаривать с русскими на равноправных условиях… На моего друга Владимира Путина — ведь мы дружим уже много лет, даже несмотря на то, что сейчас нельзя говорить о том, Путин является вашим другом — в свое время очень неприятно повлияли слова президента Обамы , когда тот заявил, что Россия — всего лишь региональная держава, — заявил Юнкер. — Если Россия уж чем-то и не является, так это региональной державой. Мы, европейцы, иногда мним себя хозяевами мира. Мы забываем, что являемся маленькой и слабой частью вселенной. Мы теряем экономическую мощь. Доля нашего внутреннего валового продукта в мире медленно, но уверенно снижается с 25% до 18-16%…»

Наши «политические и медиаэлиты» упиваются словами вроде «евроатлантические ценности» и «союзничество». Пикантно то, что на самом деле именно эти понятия сегодня всего лишь виртуальные.

Трамп не упускает ни одной возможности, чтобы подчеркнуть: он хочет максимального сотрудничества с отдельными странами Европы, а Европейский союз его не интересует. Когда к нему приезжают мнимые лидеры «европейского локомотива» Макрон и Меркель, то первого он увещевает красивыми словами, а со второй (еще недавно ее превозносили как лидера свободного мира) ведет себя, как с назойливой мухой, и на 20-й минуте прекращает пресс-конференцию с ней… Но, главное, Трамп не отказывается от своих намерений ужесточить позицию в отношении Европейского союза…

В отличие от наших политических и медиаглупцов Юнкер понимает реальную ситуацию и, выбирая между Трампом и Путиным, встает на сторону последнего.

Юнкер знает, что евроатлантическое союзничество как минимум на данном этапе является фикцией, и что Европа должна искать естественного для себя политического союзника, коим и является Россия. В мировых масштабах только она одна может противостоять Америке.

Путина Юнкер называет другом, а торговые ограничения Трампа в отношении Европы считает неуместными. Вероятно, поэтому Юнкер поддерживает идею о собственной европейской архитектуре безопасности. НАТО с ведущей ролью США ему не по душе…

Мы живем в переломный период. Все меняется и будет меняться. Возможно, незаметно. Что-то останется, а что-то исчезнет. В одном Юнкер прав, что бы мы о нем ни думали: Европе нужна Россия. И его мысль разделяет, например, наш сосед, говоря устами молодого канцлера Себастьяна Курца

Время работает на Путина. Единственным ограничением для работы может стать здоровье, но оно, похоже, в порядке. Утрата Западом геополитического доминирования в сирийской войне и выдвижение на первый план России и ее союзников (среди них, что примечательно, не только региональная держава Иран , но и важный член НАТО Турция ) влияют на новую расстановку сил в мире.

Наши политические тупицы, за исключением президента Земана, вероятно, даже не понимают, что, несмотря на минутную истерию, раздутую Великобританией , в Европе появляются силы, которые ищут конструктивного сотрудничества. Речь не только о Венгрии или Словакии , но и о странах Бенилюкса, а также, разумеется, Италии , которая поддерживает Россию, кто бы ни занимал премьерское кресло.

В конце небольшое отступление. Известная провидица Ванга, которая редко ошибалась, в 1979 году якобы сказала писателю Валентину Сидорову : «Когда Европа будет опустошена, Россия возьмет все под контроль, и Путин будет властителем мира. Все растает, как лед, и единственное, что останется нетленным, это слава Владимира и слава всей России».

Я бы сказал, что она своими словами сказала то же самое, что Юнкер. Неужели Юнкер позаимствовал что-то у нее?