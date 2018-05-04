21 подъемная платформа появится в СЗАО

21 платформа для людей с ограниченными возможностями появится в СЗАО. Всего в Москве таких платформ будет 59. Проекты подъемных платформ уже согласованы с мосгосэкспертизой.

— С каждым годом в Москве в рамках создания доступной городской среды увеличивается доля зданий, приспособленных для комфортного доступа и передвижения маломобильных групп населения, — Рассказала Анна Яковлена, руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева

В подъездах домов появятся подъемные платформы, которые будут вертикально перемещаться, а входные группы оборудуют всем необходимым, для комфортного доступа людей с ограниченными возможностями. Помимо этого наружные и тамбурные двери тоже заменят. в них установят систему автоматического открывания.