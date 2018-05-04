На российском Кавказе распространяется ислам, свобода и демократия: молодежь проходит испытание бедностью

Значение ислама на российском Кавказе возросло, поскольку нынешняя молодежь более религиозна, чем старшее поколение, считает журналист Владимир Севриновский, хорошо знакомый с регионом. Он вел репортажи о происходящем в этом регионе — в том числе и для радио «Свобода»

После распада СССР молодежь уезжала из кавказского региона в арабские страны, чтобы учиться.

«Очень часто эти мудрые и образованные молодые люди возвращались с багажом новых знаний и начинали учить других», — рассказывает Севриновский.

Молодежь научилась за границей и тому, что противоречит традиционным взглядам на родине.

«Они пошли против традиций отцов и праотцов, что вряд ли можно назвать самым легким путем для Кавказа, где уважают предков».

По словам Севриновского, ситуация привела к конфликтам и даже радикализации.

По его словам, религиозная конфронтация не всегда является причиной насилия. К нему в большей степени приводят политические и социальные причины, которые направили в религиозное русло. Пример этого — Чеченские войны, которые велись с 1994 по 1996 год и с 1999 по 2000 год.

«Когда ведешь войну против такого противника, как Россия , население нужно идеологически сплотить. Население не было очень верующим, но все же произошла радикализация».

Севриновский делает акцент на том, что о Северном Кавказе, как и о Европе, нельзя говорить как о едином целом. При помощи религии можно решить разные задачи, которые в остальных частях России решают чиновники.

«Суд, который опирается на шариат, позволяет решать разные споры».

Ситуацию усложняют различные течения ислама и вопрос о власти.

«Шиитов мало, и их слово имеет вес только в южных частях Дагестана . У суннитов есть три течения: обычные сунниты, суфии с более мистическими взглядами и салафиты, которых недоброжелатели также называют ваххабитами».

Чечне в основном представлен суфизм, и, по словам Севриновского, салафиты сталкиваются в Чечне с трудностями.

«В Дагестане ситуация обстоит примерно так же. В Карачаево-Черкесии салафиты приближены к власти, хотя большого влияния они не имеют, и у суфий там есть проблемы».

Сейчас Москва контролирует все кавказские республики, но применяет к ним разные подходы. Местные кланы, по словам Севриновского, руководят республиками так, как им позволяет Кремль.

«То, что подходит одной республике, не подходит другой».

Например, в Чечне президент Рамзан Кадыров построил собственную «вертикаль власти », иерархию, ядром которой является президент Владимир Путин.

«Он солдат Владимира Путина, и Путина это устраивает».

В Дагестане ситуация совсем иная. В конце 2017 года сменилось руководство республики, в феврале 2018 года была арестована большая группа людей, которые находились на высоких постах. Масштабность чистки подчеркивает и то, что назначенный Путиным новый глава республики — русский Владимир Васильев

По мнению Севриновского, такое решение для многонациональной республики является неслыханным, поскольку предшественники представляли местные группы населения.

Рамазана Абдулатипова , отправленного в Дагестане в отставку, не уважали, и у него не было поддержки. В Дагестане живут представители самых разных национальностей, но все они отвернулись от него — даже аварцы, к которым он сам относится».

Обвинение высших чиновников в коррупции не было для жителей сюрпризом.

Кадыров смог сделать себя практически незаменимым в Чечне, и его смещение может вызвать серьезные последствия.

«Правительство Кадырова во многом казалось очень эффективным, особенно в начале. Грозный , который был в руинах, быстро отстроили, произошли и некоторые изменения в обществе. Например, похищение невест прекратилось практически полностью. Сейчас Москва закрывает глаза на все негативные вопросы, поскольку пока что Кадыров выполняет все пожелания Кремля».

Республики Северного Кавказа объединяет не только религия, но и бедность.

В Дагестане зарплаты являются самыми низкими по России, а Чечня находится в этом списке на пятом месте с конца.

Однако люди находят способы выжить. Севриновский обращает особое внимание на то, что население Дагестана тяжело назвать бессильным.

«Города очень активны, и это приносит результат. Есть энергичные горожане и замечательные журналисты, и столица таким личностям может даже позавидовать».

Его оценка основывается на сравнении российских регионов, в котором измеряли уровень свободы и демократии.

«Москва обращает особое внимание на Чечню и Дагестан. Две или три самые читаемые газеты Дагестана — оппозиционные издания. Это уникальная ситуация, и подобное не встречается в Москве или Санкт-Петербурге ».

Однако Севриновский подчеркивает, что в республиках Северного Кавказа есть много блефа. В качестве примера он приводит поездку в Чечню, которую он совершил с норвежскими журналистами. Журналисты обратили внимание на то, что снаружи дома кажутся очень богатыми, но после их посещения выясняется, что у жильцов не так уж много денег.

«Культура такова, что ты можешь быть бедным, но твой дом и твоя машина должны быть эффектными. Практически у всех в Чечне мало средств, но люди все равно не падают духом».

Севриновский рассказывает о неофициальных группах, которые существуют в Чечне — правда, он подчеркивает, что речь идет не об оппозиции, которая открыто критикует систему, а о современной городской культуре.

«Чиновники частично поддерживают эти группы, и это большой парадокс. Музыканты получают небольшие зарплаты и помещения для репетиций. Они устраивают концерты, играют рок и думают в ногу со временем. В то же время они живут не так, как живет большинство».

Молодежь, причисляющая себя к интеллигенции, зарабатывает в небольших городах по 12-15 тысяч рублей в месяц. Бедность и отсутствие перспектив в свое время привели к тому, что несколько лет назад люди тысячами отправлялись в Сирию . Им, например, обещали землю и говорили, что в сражениях участвовать не нужно.

Террористы, которые прибыли с Кавказа, по словам Севриновского, отличаются от многих других, поскольку понятие чести здесь другое. Борьбу с системой здесь уважают. Убийство полицейского или идеологического противника, нападение на подразделение армии, ограбление инкассаторской машины переплетаются с историей региона.

«О таких местных робин гудах слагаются легенды».

Керимова подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Миллиардер находится под домашним арестом и ожидает дальнейших решений суда. Теперь он включен в новый список американских санкций.

Как говорит Севриновский, при этом в Дагестане около аэропорта Махачкалы висит большой плакат с надписью «Сулейман, мы твой народ».

«К Керимову относятся положительно, потому что он активно занимается благотворительностью и спонсировал многих местных жителей, которые отправились в паломничество в Мекку ».

«Согласно кавказскому менталитету, воровать у человека — очень плохо, но воровать у государства — отличная идея», — говорит Севриновский. По его мнению, никто в Дагестане не считает, что Керимов ворует у них.

«Наоборот. Если кто-нибудь незаконно приватизирует собственность или не платит налоги, большинство не видит в таком шаге ничего плохого».

Если в России начнется кризис и рука центра ослабнет, то, по словам Севриновского, на Кавказе ситуация станет особенно непредсказуемой.

«Люди тем не менее не хотят воевать, они хотят нормальной жизни. У них нет причин браться за оружие».

Севриновский относится к ситуации на Северном Кавказе оптимистично. Такое мнение частично основывается на его опыте работы наблюдателем на выборах.

Севриновский сообщает, что с 2011 года результаты выборов подделывали по всей стране. Потом появились наблюдатели, сначала — в Москве и Петербурге. Сейчас проверки проводятся практически всюду.

«Когда я впервые высказывался за важность проверок на выборах, дагестанские друзья только смеялись. Они считали, что система не может измениться. В любом случае кто-нибудь будет обманывать».

Первые независимые наблюдатели появились в Дагестане уже в 2016 году. Севриновский тоже принимал участие в этом мероприятии.

«Я был в селе Эндирей, где видел, что проголосовали только 7%, но позже показатель был заменен на 87%».

В этом году в Дагестане работали сотни местных наблюдателей.

В марте Севриновский был наблюдателем президентских выборов в Чечне. Он приехал вместе с наблюдателями от группы Алексея Навального . Севриновский говорит, что не является сторонником Навального, но только с его группой у него была единственная возможность поехать наблюдателем именно в Чечню.

«Когда ЦИК встречался с представителями Навального, Кадыров гарантировал нам безопасность. В Северной Осетии наблюдателей от Навального задержали, а в Дагестане на них нападали».

Севриновский рассказывает, что в столице Чечни Грозном на 26 избирательных участках было 52 наблюдателя. По его словам, правительство, скорее всего, повлияло на результаты голосования, принуждая людей голосовать.

Результат проверки на выборах Севриновский считает хорошим. В те периоды, когда наблюдателей еще не было, средняя явка избирателей в Грозном составляла 93%. Когда начались проверки, этот показатель составил 53%. На том избирательном участке, где работал Севриновский, он составил 45%.