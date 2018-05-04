Главой Общественной палаты КЧР переизбрали Веру Молдованову

ЧЕРКЕССК , 4 мая. / ТАСС /. Председателем Общественной палаты Карачаево-Черкесии (КЧР) вновь переизбрали Веру Молдованову. Ее кандидатуру в пятницу на первом заседании третьего состава палаты единогласно поддержали члены этого совещательного органа.

"В новый состав из предыдущего вошли 13 человек, остальные члены Общественной палаты вновь избранные, состав обновился почти на треть", — сказала ТАСС Молдованова.

Новый состав с избранием поздравил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и дал положительную оценку деятельности первых двух созывов региональной Общественной палаты.

"Считаю, что эффективность деятельности Общественной палаты предыдущих созывов достаточно высока. Многие их инициативы были воплощены в жизнь на уровне республики и местного самоуправления. У органов государственной власти и общественности одна задача — улучшение качества жизни наших граждан. Уверен, мы обязательно эту работу продолжим", — написал Темрезов в своем аккаунте в Instagram.

Он отметил, «что в новый состав Общественной палаты КЧР вошли уважаемые в республике люди, добившиеся значимых результатов в профессиональной и общественной деятельности, пользующиеся авторитетом у своих земляков».

В соответствии с региональным законом в состав организации входят 36 человек. Согласно новому порядку формирования Общественной палаты, треть — 12 членов организации — утверждается Народным собранием КЧР, столько же назначается указом главы республики, еще 12 человек отбираются из заявленных кандидатур рабочей группой, созданной из членов палаты, утвержденных руководителем и депутатами региона. Раньше 18 из 36 членов назначались указом главы КЧР, остальные кандидаты определялись по итогам отборочного тура.

Как и в первых двух составах, большинство членов Общественной палаты КЧР мужчины — 30 и 36 представителей, самому старшему из которых 72 года, а младшему 24 года.

Первый состав региональной Общественной палаты был определен в декабре 2011 года. Его возглавила Вера Молдованова, которую в апреле 2015 года переизбрали на эту должность во втором составе организации.