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Бари Алибасов почтил память Вадима Мулермана
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Бари Алибасов почтил память Вадима Мулермана 

Russianshowbiz.info 36 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Продюсер выложил фото Мулермана, скончавшегося 2 мая в США в возрасте 79 лет, и рассказал, как артист был связан с его жизнью и творческим путем.
"Беспощадно уходит советское прошлое, которое создавалось людьми, беззаветно верившими в будущее", — написал Алибасов и добавил, что Вадим Мулерман был первым советским певцом с «зарубежным» голосом. Бари рассказал, что Мулерман был безумно популярен среди молодежи, потому что каждая его композиция была стильной и модной.
Группе «На-На» однажды посчастливилось выступить с советской легендой на одной сцене в Нью-Йорке. «Я был потрясён его эмоциональностью и свежестью звучания. Как жаль, что он ушёл, так и не вернувшись на родину», — написал продюсер. Алибасов выразил благодарность артисту за все, что он сделал, и почтил его память.
Чуть позже Алибасов выложил фрагмент песни Мулермана и заметил, что композиция в стиле «шейк» была исполнена в далеком 1964 году и имела огромный успех у молодежи. Сам Алибасов не удержался и исполнил ее вместе со своей школьной группой.
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