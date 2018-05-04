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Прокуратура выявила нарушения в работе трех краевых ведомств: минздрава и двух департаментов
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Прокуратура выявила нарушения в работе трех краевых ведомств: минздрава и двух департаментов 

Новая Кубань 42 минуты назад
Краснодар. 4 мая — Новая Кубань. Руководителям департамента информатизации и связи, министерства здравоохранения и управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации края внесены представления об устранении нарушений закона. Об этом говорится в официальном релизе пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.
Руководителем первого департамента является Евгений Валерьевич Юшков. Краевой минздрав возглавят Евшгений Федорович Филиппов. Последним вышеупомянутым ведомством руководит Роман Васильевич Семихатский.
Итак, краевая прокуратура проводила проверку соблюдения законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
Выявлено что государственное автономное учреждение края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг края» необоснованно наделено возможностью оказания различных сопутствующих (коммерческих) услуг. Все они не относятся к целям, для достижения которых создано учреждение. Реестр услуг ведет департамент информатизации и связи.
— В перечень необходимых и обязательных услуг, включены мероприятия, не являющиеся услугами, исполнение которых возлагается на заявителя самостоятельно. — Говорится в релизе краевой прокуратуры.
Краевой минздрав забыл обновить у себя на информационном портале сведения об основаниях приостановления процедуры предоставления, переоформления, выдачи дубликата лицензий на осуществление медицинской деятельности. Размещенные сроки предоставление услуг противоречат противоречат срокам, установленным в административных регламентах. Причем речь идет о серьезных вещах: лицензиях на осуществление медицинской деятельности, выдаче дубликатов лицензий на осуществление фармацевтической деятельности и деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.
Что касается департамента государственной охраны объектов культурного наследия, то у ведомства нет утвержденного административного регламента по предоставлению услуг по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.
— При оказании услуги по согласованию и размещению и (или) установки рекламных конструкций, афиш, вывесок, телевизионных антенн и иного оборудования, управлением у хозяйствующих субъектов истребовались проекты размещения или установки, а также эксплуатации указанных конструкций и оборудования, изготовленные юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия, необходимость предоставления которых отсутствует. — Такова официальная формулировка выявленного нарушения.
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