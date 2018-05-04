«Агора» отказала человеку в помощи из-за московского происхождения

Правозащитная организация «Агора» отказала человеку в помощи за то, что тот в своем письме имел неосторожность упомянуть о своем московском происхождении. Об этом сообщил руководитель «Агоры» Павел Чиков на своей странице в Facebook.

Заявление Чикова вызвало шквал возмущения в социальных сетях.

«Сначала руководители правозащитной организации гордо рассказывают о том, как отказывают людям в помощи по признаку географического происхождения. А потом те же люди теми же буквами нам объясняют, что, когда квартиры сдают «только славянам» — это ужасный, недопустимый расизм. Извините, а это нормально вообще?» — вопрошает правозащитники и публицист Наталья Холмогорова.

«Наше либеральное сословие прячет под личиной расизма свою ненависть к русскому народу, тем же коренным москвичам, к русской истории. За счет этой ненависти они питаются. Прискорбно, конечно. Но это естественное состояние либералов», — высказался в интервью «Ридусу» политолог Павел Данилин