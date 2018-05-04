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«Агора» отказала человеку в помощи из-за московского происхождения
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«Агора» отказала человеку в помощи из-за московского происхождения 

Ридус 46 минут назад
Фото: Ридус
Правозащитная организация «Агора» отказала человеку в помощи за то, что тот в своем письме имел неосторожность упомянуть о своем московском происхождении. Об этом сообщил руководитель «Агоры» Павел Чиков на своей странице в Facebook.
Заявление Чикова вызвало шквал возмущения в социальных сетях.
«Сначала руководители правозащитной организации гордо рассказывают о том, как отказывают людям в помощи по признаку географического происхождения. А потом те же люди теми же буквами нам объясняют, что, когда квартиры сдают «только славянам» — это ужасный, недопустимый расизм. Извините, а это нормально вообще?» — вопрошает правозащитники и публицист Наталья Холмогорова.
«Наше либеральное сословие прячет под личиной расизма свою ненависть к русскому народу, тем же коренным москвичам, к русской истории. За счет этой ненависти они питаются. Прискорбно, конечно. Но это естественное состояние либералов», — высказался в интервью «Ридусу» политолог Павел Данилин.
«Агора» начала свою деятельность в сентября 2005 года. В 2013-м прокуратура потребовала от организации зарегистрироваться в качестве иностранного агента. По данным правоохранителей, «Агора» участвовала в политической деятельности, используя деньги, полученные из джета Госдепа США.
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