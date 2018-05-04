Дурдаев успешно сдал тестирование в рамках конкурса на пост главы фонда капремонта 

И. о. генерального директора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области Геннадий Дурдаев в рамках конкурса на должность руководителя регионального оператора успешно прошел тестирование на знание законодательства РФ.
Для успешного прохождения тестирования кандидатам на должность необходимо было набрать минимум 45 баллов из 50 возможных. Общее время для прохождения тестирования составляло 60 минут, оно проводилось в дистанционном режиме в автоматизированной системе, уточняется на сайте министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области.
По итогам тестирования Геннадий Дурдаев набрал 47 баллов, говорится в результатах тестирования, опубликованных на сайте министерства.
Бывший генеральный директор домоуправляющих компаний Советского и Ленинского районов Нижнего Новгорода Валерий Архипов набрал 40 баллов, бывший генеральный директор фонда капремонта Московской области Олег Большаков — 37 баллов, бывший генеральный директор ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго» Андрей Мельников — 38 баллов, заместитель гендиректора нижегородского фонда капремонта Владимир Никифоров — 44 балла.
После тестирования должно пройти итоговое заседание комиссии. Источник «ФедералПресс» в нижегородском минЖКХ не исключил, что оно будет 7 мая.
Напомним, что заявления на участие в конкурсе подали шесть претендентов, одному кандидату было отказано в допуске к квалификационному экзамену.
Фото: fkrnnov.ru.