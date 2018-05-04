Самарчанка поблагодарила полицейских за помощь в розыске сына

29 марта 45-летний мужчина вышел из дома и отправился в дальнюю поездку на автомобиле. Когда от сына перестали поступать сообщения, женщина обратилась в полицию. Сотрудники отдела, специализирующегося на розыске людей, Денис Некрасов Ольга Володина совместно с начальником дежурной части Валерием Гавриловым выяснили у взволнованной самарчанки информацию о пропавшем сыне: номера его телефонов, адреса знакомых и друзей, данные о привычках и увлечениях, места работы, сферы общения, обстоятельствах исчезновения, куда, с кем и по какому вопросу он направился в поездку.

Как оказалось, в дороге мужчине стало плохо, поэтому у него не было возможности позвонить матери.

«Благодарим сотрудников за их понимание горя матери, за оперативность в работе, за их внимательное отношение. Спасибо Вам и низкий материнский поклон», — отметил в своем письме автор.