Ещё
Самарчанка поблагодарила полицейских за помощь в розыске сына
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самарчанка поблагодарила полицейских за помощь в розыске сына 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 59 минут назад
На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области поступило благодарственное письмо от жительницы Самары. Женщина выразила благодарность сотрудникам отдела полиции № 3 Управления МВД России по г. Самаре за помощь в розыске пропавшего сына.
29 марта 45-летний мужчина вышел из дома и отправился в дальнюю поездку на автомобиле. Когда от сына перестали поступать сообщения, женщина обратилась в полицию. Сотрудники отдела, специализирующегося на розыске людей, Денис Некрасов и Ольга Володина совместно с начальником дежурной части Валерием Гавриловым выяснили у взволнованной самарчанки информацию о пропавшем сыне: номера его телефонов, адреса знакомых и друзей, данные о привычках и увлечениях, места работы, сферы общения, обстоятельствах исчезновения, куда, с кем и по какому вопросу он направился в поездку.
Как оказалось, в дороге мужчине стало плохо, поэтому у него не было возможности позвонить матери.
«Благодарим сотрудников за их понимание горя матери, за оперативность в работе, за их внимательное отношение. Спасибо Вам и низкий материнский поклон», — отметил в своем письме автор.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Добросовестный труд сотрудников судакской полиции отмечен руководителями муниципалитета Владимир Кубышко в Белгороде принял участие в церемонии открытия военно-спортивных сборов воспитанников суворовских военных училищ МВД России «Наследники Победы» В Воронежской области сотрудники регионального ГУ МВД стали финалистами епархиального фотоконкурса «Человек доброй воли»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем287
Найдено тело писателя Сергея Сакина18
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову121
«За что они боролись, на то и напоролись»
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море310
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:16
Найдено тело писателя Сергея Сакина
Шоу-бизнес Другое
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение