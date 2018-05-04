Жители «Семи ветров» лишились дорогих электроприборов из-за скачка напряжения

Без холодильников, вытяжек, духовых шкафов, чайников и водонагревателей остались из-за скачка напряжения жители сразу нескольких домов в Дзержинском районе Волгограда . Сейчас пострадавшие семьи составляют списки уничтоженного имущества и готовят иски к энергетикам.

По словам жильцов, разрушительный скачок обрушился на электросети горожан в 7 часов утра 28 апреля. В зону поражения по данным управляющих компаний попало не меньше пяти многоквартирных домов и детский сад.

— Утром, когда мы собирались на работу, внезапно отключился свет и выбило пробки. Я включил рубильник, но пробки выбивает снова. Пока я возился со щитком, жена сказала мне, что сгорела кофеварка, — рассказал V1 житель дома № 14 на улице 8-й Воздушной армии. — В самом щитке сгорел прибор, который как раз предназначен для защиты от скачков напряжения.

Пострадавшие жильцы перечисляют сгоревшее в то утро имущество: холодильники, вытяжки, духовые шкафы и чайники. Но больше всего пострадали стабилизаторы в водогрейных котлах. Перегорев, они оставили людей без горячей воды. — В нашем доме в каждой квартире котел. Когда случился скачок, мы остались без горячей воды — пожаловалась одна из жительниц пострадавшего дома по улице 8-ой Воздушной. — Самый дешевый стабилизатор стоит около четырех тысяч рублей, а ведь не каждый может сразу выложить такую сумму. Управляющая компания «ТЭРА» составила список жильцов, у которых сгорели электроприборы. Только по одному дому в списке числится порядка 30 пострадавших. — В 7:30 вызванный мастер провел замеры и зафиксировал, что напряжение в доме составляло 280 вольт. У нас просто нет оборудования, способного понизить такое напряжение, — сообщил представитель УК «Тэра» Антон Курдюмов. — Только спустя два часа понизилось до 244 вольт, и нам удалось его стабилизировать. Мы составили акт с показаниями завышенного напряжения и отправили в «Волгоградские межрайонные сети». По их информации скачок произошел у поставщика электроэнергии на подстанции «Олимпийская», которая принадлежит МРСК Юга

В УК «Тэра» сообщили, что от скачка напряжения пострадали не только они, а еще пять соседних многоквартирных домов и детский сад. В частности, пострадал дом № 9 на улице Покрышкина. В УК «Снегири», которая управляет этим домом, пояснили, что скачок был, но он никак не повлиял на работу электроприборов жильцов, а только нанес ущерб общему котлу. — Я живу в этом же доме, поэтому, когда проснулась и увидела, что нет света, сразу же вызвала электрика. Он снял показания и увидел, что напряжение составляет 280 вольт вместо положенных 220, — сообщила V1.ru руководитель УК «Снегири» Наталья Пестова. — Уже в начале восьмого он полностью обесточил все наши дома. Видимо, из-за нашей быстрой реакции имущество жильцов не пострадало. Из строя был выведен только модуль на нашем котле.

— У УК «Снегири» договор заключен с компанией «Волгоградэнергосбыт» , и значит именно они, а не сетевики или МРСК Юга, должны осуществлять качественное энергоснабжение, — отметила руководитель компании. — Поэтому претензию о порче дорогого оборудования я буду направлять им.

В компании «Волжские межрайонные энергосети» заявили, что они только проводят электричество, не отвечая за его качество, а поставщиком является «Волгоградэнергосбыт». В свою очередь, в пресс-службе компании «Волгоградэнергосбыт» считают, что ответственность несет поставщик, но о причинах инцидента могут сказать только сетевики. В МРСК Юга категорически отказались официально комментировать инцидент V1.ru без письменного запроса, который был им направлен.

Тем временем пострадавшие жильцы вместе с управляющей компанией сейчас обращаются в службы ремонта, официально фиксируя поломки. — До 17 мая мы зафиксируем поломку, потом вместе с управляющей компанией составим претензию и направим ее в МРСК Юга, — заявили жильцы пострадавших квартир. — Если они откажут нам в компенсации, мы пойдем в суд. У нас нет другого выбора.