«Пар и пиар». Журналист о закольцованности проблем общества и СМИ

Заслуженный журналист Кубани Владислав Зинченко рассказал «АиФ-Юг» о том, кто сегодня читает газеты, в чем предназначение современных СМИ, и правда ли, что бумажные носители информации скоро выйдут из обихода как безнадежно устаревшие.

Кто кого воспитывает

Светлана Лазебная, «АиФ-Юг»: Журналистика — непростая профессия. Не возникало желания ее сменить?

Владислав Зинченко: Никогда. Мне всегда нравилось встречаться с людьми. Писать о них, о проблемах, помогать попавшим в беду. Была бы возможность начать жизнь заново, я бы снова выбрал свой путь. Несмотря на то, что профессия действительно неблагодарная, особенно сегодня. Начинающий журналист в наших реалиях не прокормит семью.

— Вот… Низкие гонорары, зарплаты. А почему измельчал и сам статус? Вспомним 80-е: гласность, демократия. Именно тогда термин «четвертая власть» применительно к СМИ (после законодательной, судебной, исполнительной) часто звучал и не был пустым звуком. Журналист был авторитетом, от его мнения многое зависело.

— Властью пресса может быть в одном случае — когда она независима от других ветвей власти, когда она самостоятельно решает, что ей публиковать. Но когда она подчинена всем другим ветвям, о чем говорить? Почему так сложилось — вопрос сложный. Не углубляясь, скажу, что все изменится лишь тогда, когда мы построим настоящее правовое государство. Пока мы видим, что законы работают избирательно. За кражу мешка с пшеницей кто-то попадает в колонию на два года. Другой украдет два миллиарда, и наказание для него условное. Когда законы будут работать, станут одинаковыми для всех, тогда и журналисты смогут работать в правовом поле. Если кризис затянется, журналистики как таковой будет оставаться все меньше, а пиара, восхваления власть имущих — больше. Работа СМИ уйдет в пар.

— Вы сейчас говорите о СМИ, которые «подсели» на финансирование администраций. Но в крае есть и другие примеры. В станице Северской выходит независимая «Народная газета».

— А вы спросите, какой у газеты тираж? Едва тысяча экземпляров набирается. В районе, где больше ста тысяч жителей, влияние газеты мизерное.

— В том и парадокс! Независимая газета печатает критические, острые, злободневные материалы. А востребованность у читателей минимальная. Люди не хотят вникать в проблемы?

Сирия, — Я об этом часто думаю. Люди перестают читать и хорошие газеты. Качество контента не снижается, а тиражи падают. Интернет, электронные СМИ, которые «вытесняют бумагу», — лишь одна из причин, и она не главная. То, о чем давно пора задуматься, — это культура потребления — и не только печатного слова. Мы, вообще, каких людей воспитываем? Что творится в нашем телевизоре? Всякие ток-шоу разряда Джигарханян-Виталина неделями обсуждают, сколько детей у Спартака Мишулина Украина … Ну да, злободневные темы. Но где же Россия ? Вы покажите провинцию, то, чем живет человек. С помощью масс-медиа мы воспитываем инертного зрителя, читателя, гражданина. Это угроза для будущего страны.

«Когда нет денег — не до газет»

— Как воспитывать гражданина? Говорят, если бы именно эти ток-шоу люди не хотели смотреть, то подобных передач и не было. В газете читателю лунный календарь дайте, кроссворд легкий, телепрограмма чтобы была… Быть может, люди о проблемах уже и знать не хотят? Вам не кажется, что этот процесс — он уже безвозвратный? Умного, думающего зрителя и читателя мы уже упустили.

— Потакать дурному вкусу проще всего. Это еще и выгодно. Репортаж о жизни какого-нибудь колхоза или фермерского хозяйства смотреть мало кто станет, рекламодателей он не заинтересует. Но неправильно рассматривать проблему с точки зрения потенциальной прибыли. Да, люди смотрят. А какая государству от этого польза? Ну, давайте тогда сплошную «желтизну» показывать. Вообще, все будут сидеть не отрываясь от экранов. Но надо же как-то информационные потоки регулировать? Я противник политической цензуры, но цензура художественная должна быть, это мое убеждение. Ориентироваться нужно на серьезного зрителя и читателя. Он живо интересуется историей, новостями страны, региона, города, района. Он задается вопросами, и ему нужны ответы: почему жизнь ухудшается или улучшается, но очень медленно? Пусть таких, думающих, будет 20%. Но именно они — наш камертон.

— Замечу, не всякий думающий читатель может позволить себе подписку на любимое издание…

— Увы, советские тиражи с их доступной для каждого ценой мы никогда уже не вернем. Полугодовая подписка на газету, которой я руковожу, стоит почти 700 рублей. Пенсионеры с пенсией 10-12 тысяч сейчас в более выгодном положении, чем многие молодые. Да, коммуналку заплати и мало что остается, но огородик кормит, старики свою пенсию получают регулярно и стабильно, как-то выкручиваются. Могут и на газету подписаться. Молодым сложнее. Как-то с районным начальником пенсионного фонда мы посчитали, сколько у нас в районе трудоспособных граждан и сколько из них отчисляют пенсионные отчисления. Выяснилось, что 6 тысяч человек никак себя не проявляют. Где они? Уехали, ушли в теневой бизнес или сидят дома, с воды на сухари перебиваются? Все варианты жизненные. Молодые, трудоспособные, перспективные, хваткие из-за безработицы из глубинки бегут! Вот в Незамаевской одна станичница поехала в Геленджик «на разведку», устроилась горничной. И за ней, по цепочке, уехали еще 200 женщин. Мужики дома одни, водку пьют. Вот проблема! Когда у людей нет денег, им не до газет. Вот когда улучшится жизнь, постепенно вернется и читатель.

Контроль СМИ — не дело мэра

— Когда наладится жизнь, можно и не дождаться. Не умрет ли раньше газетная журналистика?

— СМИ будут перемещаться в Интернет, но бумажные газеты не умрут никогда. Этот сегмент культуры останется просто потому, что при его отсутствии погибнет русский язык. Газетам надо спасаться. Реальный и действенный способ — воспитание у читателя чувства местного патриотизма. Кстати, у «районок», уступающих по качеству материалов краевым и центральным газетам, в которых работают более квалифицированные журналисты, есть приоритет, благодаря которому падение тиражей происходит медленнее. «Районка» может рассказывать людям о земляках, которые живут через дорогу, о проблемах, часто мелких, непонятных для условного Краснодара , но для селян очень важных. Это всегда интересно, будет читаться в любые времена.

Стоит обратиться и к опыту зарубежных стран. Тиражи газет в поселениях привязаны к количеству проживающих там семей. Каждая семья получает газету бесплатно, за счет муниципалитета. При этом мэр или бургомистр газетой не командуют. Деньги на газету — не их собственные, а налогоплательщиков. И когда заслужили — их критикуют. Но в этом не самоцель СМИ, а цивилизованный, конструктивный и эффективный способ сотрудничества. Априори, платя налоги, человек получает муниципальную газету бесплатно. Вот как должно быть. И мы к этому тоже должны прийти.

— Фантастично… Местные бюджеты, особенно сельские, часто «дырявые».