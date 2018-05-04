Чем Второй Рейх отличался от Третьего

Мы привыкли называть нацистскую Германию во главе с Гитлером Третьим Рейхом. Но куда подевались предыдущие два?

История Германии — это история трех республик — Веймарской, ГДР, и ФРГ, и трех империй — по-немецки рейхов. Первым Рейхом была Священная Римская империя германской нации — огромное почти тысячелетнее государство, которое в моменты наибольшего своего величия правило большей частью католической Европы. Она появилась в 962 году, когда король Германии Оттон I был впервые с момента падения Рима рукоположен императором, до 1806 года. Окончательно разрушить эту величественную империю смог только Наполеон. Вместе со своими войсками, он принес в Германию и идеи Просвещения и либерализма. С тех пор германскую политику можно представить как борьбу двух начал: демократического и империалистического. Первое из них породило плеяду великих немецких философов, сформировало сильную традицию немецкого гуманизма. Второе же — тот самый беспокойный «прусский дух», вечно обиженный в величии и начинающий войны, дал миру две мировые войны. В конце XIX— нач. XX вв. эти две традиции четырежды сменяли друг друга, жестоко разрушая то, чему приходили на смену. Первым таким торжеством «прусского духа» в 1871 году и стало создание Второго Рейха — Германской империи. Третий Рейх взял многое у Второго, однако это были два совершенно разных государства.

Мечта о величии предыдущей империи

И Нацистская Германия, и Германская Империя своему созданию обязаны мощной народной тоске по величию Германии. В XIX веке немцы тосковали по силе и мощи Священной Римской Империи, и хотели отомстить другим европейцам (в данном случае — французам) за унижение их имперского достоинства. Именно такие настроения в обществе и сделали консолидацию всех немецких государств возможной. Однако идейными вдохновителями объединения Германии стала либерально настроенная буржуазия — в 1848 они пытались короновать прусского короля императором Германии.

Подобные чувства испытывали и немцы Веймарской республики. Они были унижены и ограблены странами-победительницами Первой Мировой, и ностальгировали по временам кайзера Вильгельма, которого боялись все в Европе. Но вместо либеральных горожан 1848 года, за былое величие в 1920е-1930е в Германии ратовали консервативно настроенные, полные предрассудков и заблуждений крестьяне и мещане.

Собирание земель

Оба Рейха пытались объединить Германию — но делали это по-разному. После Венского конгресса 1815 года Германия перестала существовать как единое государство. Она превратилась в множество мелких княжеств, за влияние над которыми боролись два крупных немецких государства — Австрия и Пруссия. Почти весь XIX век дипломатическими и экономическими путями Пруссия консолидировала вокруг себя эти маленькие германские государства. А в 1864 этот процесс завершается: Пруссия начинает ряд военных операций против Дании , Австрии, в результате которых к 1871 году собирает под своей властью вообще все немецкие земли, за исключением Австрии.

Похожими способами, но гораздо более грубо, действовали нацисты. Они не тратили время на искусную дипломатию уговоров и заманивания, которой создавался Второй Рейх, предпочитая ей дипломатию танковых дивизий на границе. В 1938 году Третий Рейх аннексировал у Чехословакии Судетскую область и присоединил Австрию.

Политическая система

Германская империя была дуалистической монархией. Это значит, что полнота власти была сосредоточена в двух центрах: у монарха, который руководил исполнительной властью, и у парламента. Фактически император полностью возглавлял независимую исполнительную власть, назначал канцлера, но не имел никаких рычагов влияния на законодательный процесс, он лишь подписывал законы. А парламент Германской Империи — Рейхстаг, был вполне демократическим органом, в который могли избираться депутаты совершенно разных взглядов. И хотя канцлер Бисмарк боролся с либеральными идеями, во многом он был бессилен перед системой. и не мог запретить всего.

Совсем другим был Третий Рейх. В нем не было никакой демократии, все партии были запрещены, а властью распоряжался фюрер.

Отношение к национальным меньшинствам

В Германской Империи не было никаких ограничений против этнических групп. В Рейхстаге постоянно было представлено и польское, и датское меньшинство. Никаких ограничений в империи не накладывалось и на евреев, несмотря на то, что в немецком обществе 2 половины XIX века антисемитизм был не только силен, но и моден. По словам профессора Еврейского университета в Иерусалиме Моше Циммермана, сам Бисмарк был тем еще антисемитом. Впрочем, это не мешало ему постоянно иметь контакты и с крупными бизнесменами еврейского происхождения, и назначать представителей этого народа на государственные должности. Просвещенный дух эпохи не позволял антисемитизму вырываться на государственный уровень. Еврейский бизнес, как, впрочем, и антисемитский дискурс, в Германии Бисмарка процветал.

Возможно, именно эта политика полумер, стремление угодить всем, и сделала возможной приход к власти нацистов с их человеконенавистнической теорией. Во Втором Рейхе многие говорили о том, что с евреями пора бы разобраться, но только говорили. А в Третьем Рейхе те, кто их слушал, воплотили эти «мечты» в жизнь.