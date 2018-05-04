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Губернатор Дубровский возмутился безответственностью руководителей ТРК
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Губернатор Дубровский возмутился безответственностью руководителей ТРК 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский возмутился безответственностью руководителей торгово-развлекательных комплексов, которые не посчитали нужным подготовиться к массовым проверкам МЧС и прокуратуры, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск». В каждом объекте были выявлены какие-либо нарушения.
Итоги проверок исполнения требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей глава региона обсудил сегодня с руководителями правоохранительных структур. Так, в регионе после трагедии в Кемерово было проверено 573 объекта, в том числе 50 торгово-развлекательных комплекса. В результате выявлено 1100 нарушений (хотя изначально в МЧС заявили о 3,5 тыс. нарушений), в отношении 262 должностных и юридических лиц вынесены постановления о возбуждении дел о привлечении к административной ответственности. При этом ряд нарушений носят грубый характер. По таким фактам направлено 17 исков в суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности объектов, до полного устранения нарушений.
«Проверяющие пришли через неделю, где-то через две недели, и при этом нашли нарушения! То есть собственники даже не посчитали необходимым подготовиться к проверке, устранить очевидные замечания по очистке путей эвакуации, — заметил Борис Дубровский. — Нам необходимо переломить такое халатное отношение к вопросам пожарной безопасности. Считаю, что сотрудники правоохранительных структур, органов исполнительной власти и местного самоуправления должны быть нетерпимыми и проявлять твердость в этом жизненно важном вопросе».
Сейчас руководители органов правопорядка и безопасности готовят предложения по совершенствованию мер по профилактике и обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Они будут направлены федеральным органам государственной власти.
Напомним, прокуратура потребовала закрыть ТРК в Сатке и в Миассе. В Челябинске больше всего нарушений вскрыто в ТРК «Куба».
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