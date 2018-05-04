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В Воронеже в чебуречной торговали поддельным алкоголем
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В Воронеже в чебуречной торговали поддельным алкоголем 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Эксперты отмечают, что это не редкое явление. Чебуречная с интересным ассортиментом. В Воронеже накрыли точку, где незаконно торговали алкоголем — в рамках рейда Департамента имущественных и земельных отношений. Точка общественного питания на улице Лизюкова, по сути, оказалась рюмочной. Товар на полку не ставили, выбрать предлагали по фотографии на шкафу. Незаконно алкоголь продавали и в другой точке того же индивидуального предпринимателя — закусочной на улице Владимира Невского. Чиновники говорят, зачастую в таких заведениях — напитки с поддельными акцизными марками и без сопроводительных документов.
Рейды они проводят по заявлениям организаций и жителей города. С начала года ревизоры еженедельно проверяют их и практически во всех случаях продажа нелегального алкоголя подтверждается. Теперь владельцев торговых точек ждёт суд. — С середины прошлого года ужесточились наказания ИП за незаконный оборот алкоголя без лицензии. Это сейчас штраф от 500 тысяч до миллиона рублей. То есть, дешевле им, возможно, приобрести лицензию, чем платить такой штраф. Раньше штрафы были минимальными: две — три тысячи рублей. Не крупные. Сейчасситуация немного изменилась, и за повторное нарушение им не избежать штрафа крупного, — отмечает заместитель начальника отдела лицензирования ДИЗО Сергей Попов.
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