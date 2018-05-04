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28 апреля арт-субботник «Разбуди район!» прошёл в районе Южное Бутово
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28 апреля арт-субботник «Разбуди район!» прошёл в районе Южное Бутово 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
28 апреля на открытой площадке ЦКиД «Лира» прошёл пятый юбилейный арт-субботник бодрых горожан «Разбуди район!» — весенний праздник творческого взаимодействия, добрых дел и благотворительности.
В этом году мероприятие организовано при поддержке управы и Совета депутатов района Южное Бутово в рамках экологической программы «Мой дом — живая планета»! Информационная поддержка: народная группа «Наше Бутово», информационный портал «Новости Бутово».
Поздравили и поблагодарили горожан за прекрасную инициативу заместитель главы управы района Южное Бутово по работе с населением Александр Бондарь, директор Центра культуры «Лира» Ирина Ковалёва и заместитель главного редактора журнала «СН» Ольга Пчельникова.
В «Год добровольца в России» драйверами арт-субботника стали волонтёры.
По инициативе главного врача КДП №121 депутата района Андрея Тяжельникова активисты Молодежного совета КДП №121 провели две символические акции: «Обменяй сигарету на яблоко», суть которой в пропаганде здорового образа жизни, и акцию «Убери за своим питомцем», успешно стартовавшую в столице под руководством депутата Московской Городской Думы Зои Ивановны Зотовой. Эта инициатива нацелена на развитие у москвичей культуры выгула собак.
Волонтеры Молодёжного совета Департамента ЖКХ города Москвы организовали фотовыставку собак из приюта в Некрасовке и благотворительный сбор корма для них.
Уже второй год партнёрами Арт-субботника бодрых горожан «Разбуди район!» являются активисты экологических групп «За чистое Бутово», «ЭкоБутово», «Стекляшка», «Раздельный сбор ЮЗАО», которые организуют и проводят в районе масштабные добровольческие благотворительные проекты, направленные на помощь конкретным людям: #добрые_крышечки и #бумажный_круг, акции #раздельныйсбор и #электроломсдавайся, праздники #экодвор…
С сентября 2017 года все они объединились в Экологическом клубе в «Лире» и теперь представляют официальное общественное объединение горожан — жителей района Южное Бутово — неравнодушных к проблемам экологии.
Главная функция сообщества — экологическое просвещение и поддержка экологических инициатив.
Эко-площадка на арт-субботнике «Разбуди район!» была самой интересной и наполненной: волонтеры помогали детям оформить раскраску-листовку с логотипом акции #добрые_крышечки; подготовили познавательную викторину «Это что за Шелезяка?»; представили экологическую карту района и консультировали горожан по теме раздельного сбора отходов; проводили сбор вторсырья в рамках благотворительных проектов #добрые_крышечки, #бумажный_круг, #электролом_сдавайся.
По сложившейся традиции ЦБС ЮЗАО Библиотеки № 194 и 195 провели на Арт-субботнике акцию по бесплатной раздаче книг. Для всех желающих прошли викторины «Знатоки мультфильмов» и «По книжным страницам». За правильные ответы книголюбы получали «лепты» и поощрительные призы.
«Лепту» — символический жетон за свой личный вклад в развитие добрососедства, экологии, благотворительности в районе мог получить каждый, приняв участие в активностях арт-субботника. Самые-самые получили призы от партнёров субботника.
Для малышей были организованы игровая площадка и мастер-классы. Для всех гостей работали «Ярмарка мастеров», палатки с игрушками и вкусной едой.
Спортивный интерактив со сцены провели: тренер, лицензированный инструктор программы Zumba® Fitness, Aqua Zumba, Zumba Kids, действующий инструктор клуба «Фитнес Гуру», участник российских и международных конвенций. Zumba® Оксана Клочкова; инструктор по спорту Наталья Глазкова; тренер по черлидингу, судья международной категории, руководитель студии спортивной хореографии «ManGo» ЦКиД «Лира» Ольга Авдеева.
А в яркой концертной программе приняли участие: виолончелистка Katty Verse, джазовая певица, вокалистка группы Jools band Юлия Кутлеева, участник телепроекта «Артист» (Россия -1) Chris Kirk, Sabotage cover group, сольные исполнители Татьяна Корнева, Фаурия Саяхова, Екатерина Парфёнова, Иван Коровин и творческие коллективы Центра культуры «Лира»: «Альянс», «Колокольцы», «Фиеста».
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто оказал помощь и поддержку в подготовке и организации этого замечательного юбилейного праздника, и всех-всех, кому не безразличны наши добрые дела. До новых встреч, бодрые горожане.
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