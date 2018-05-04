Ещё
Главный архитектор Костромы уволился
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главный архитектор Костромы уволился 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Главный архитектор Костромы и начальник управления архитектуры администрации Костромы Александр Афанасьев написал заявление об уходе, узнал KOSTROMA.TODAY. Заявление он подал накануне, 3 мая, рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Решение в определенной степени можно назвать ожидаемым — подход к строительству в Костроме, а также вопросы сохранения архитектурного облика города в последнее время вызывали вопросы. Городское управление архитектуры неоднократно критиковал губернатор, сложные отношения у 61-летнего Александра Афанасьева были и с костромскими общественниками. С городскими экологами у него, например, уже несколько лет шла настоящая война по массе вопросов.
Кроме того, судя по комментариям в соцсетях, многие костромичи не понимают, куда Кострома идет и в в плане архитектуры, и в плане охраны зеленых территорий, и в плане застройки существующих участков земли. То есть у управления архитектуры были проблемы с тем, чтобы объяснить, как будет развиваться архитектура города.
Напомним, Александр Афанасьев работал в администрации Костромы с 2012 года, до этого он около 13 лет трудился в Москве.
Kostroma.Today: последние новости
Бесплатные контейнеры для собачьих экскрементов появились в Костроме Инвестиции в Кострому будет привлекать бывший глава самого богатого города Киноновинки в «Синема Стар»: костромичей ждут «Мстители», дебют Хабенского и «Остров собак»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем280
Найдено тело писателя Сергея Сакина17
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову115
«За что они боролись, на то и напоролись»130
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море320
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:16
Найдено тело писателя Сергея Сакина
Шоу-бизнес Другое
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение