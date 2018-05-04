Главный архитектор Костромы уволился

Главный архитектор Костромы и начальник управления архитектуры администрации Костромы Александр Афанасьев написал заявление об уходе, узнал KOSTROMA.TODAY. Заявление он подал накануне, 3 мая, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Решение в определенной степени можно назвать ожидаемым — подход к строительству в Костроме, а также вопросы сохранения архитектурного облика города в последнее время вызывали вопросы. Городское управление архитектуры неоднократно критиковал губернатор, сложные отношения у 61-летнего Александра Афанасьева были и с костромскими общественниками. С городскими экологами у него, например, уже несколько лет шла настоящая война по массе вопросов.

Кроме того, судя по комментариям в соцсетях, многие костромичи не понимают, куда Кострома идет и в в плане архитектуры, и в плане охраны зеленых территорий, и в плане застройки существующих участков земли. То есть у управления архитектуры были проблемы с тем, чтобы объяснить, как будет развиваться архитектура города.