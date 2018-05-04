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Главный архитектор Костромы покинул свой пост
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Главный архитектор Костромы покинул свой пост 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
Чиновник написал заявление по собственному желанию.
Его обязанности временно исполняет заместитель Елена Янова, сообщили в пресс-службе мэрии. Александр Афанасьев работал в администрации города с ноября 2012 года.
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