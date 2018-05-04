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Об истории Московского ополчения расскажут в культурном центре «Вдохновение»
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Об истории Московского ополчения расскажут в культурном центре «Вдохновение» 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
8 мая в 16:00 в рамках проекта «Пульс времени» в Малом зале Культурного центра «Вдохновение» состоится тематическая программа «Ополчение, где ты? Отзовись!..», посвященная Московскому ополчению и добровольцам, которые ценой своих жизней спасали столицу в самые трудные дни войны.
В тяжелейших условиях 1941 года, когда в приграничных боях погибли кадровые дивизии РККА (рабоче-крестьянской Красной армии) и нечем и некем было прикрыть дорогу к жизненно важным центрам нашей страны, Москву спас патриотизм ее жителей. Собранное буквально за несколько дней народное ополчение защитило столицу ценой своих жизней. В ходе встречи посетители познакомятся с историей Московского ополчения, с яркими судьбами его участников и ролью поисковых отрядов в сохранении в памяти народа подвига ополченцев.
Гость вечера — сын ополченца 2-й дивизии народного ополчения В. А. Меликова, кандидат технических наук, член-корреспондент Академии наук авиации и воздухоплавания И. В. Меликов.
В программе примут участие композитор и пианистка Наталья Партанская, а также вокалистка, лауреат джазовых фестивалей Елена Пермякова, которые исполнят стихи, песни и музыкальные композиции, посвященные ополченцам.
"Цель проекта «Пульс времени» — знакомство зрителей с судьбами и творчеством ярких личностей своего времени, с интересными и памятными событиями в истории нашего народа", — комментирует ведущая программы Л. А. Грачёва.
Мероприятия рассчитано на аудиторию от 12 лет. Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации: https://kts-vdohnovenie.timepad.ru/event/709963/. Мероприятие проводится при поддержке Департамента культуры г. Москвы.
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