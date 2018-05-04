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СМИ Польши: напугает ли Россию армянская революция?
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СМИ Польши: напугает ли Россию армянская революция? 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Кремль умеет творчески использовать «цветные революции»: когда в 2010 году президент Киргизии решил сблизиться с США, россияне сами организовали переворот, вынудили Курманбека Бакиева эмигрировать, а потом позволили ему укрыться в Белоруссии, вспоминает «Газета выборча» (01.05). Грузинская «революция роз» не вызывала у России тревоги до тех пор, пока пришедший к власти Михаил Саакашивили не избрал прозападный курс и не начал проводить реформы, что вдохновило многих россиян. Грузинский лидер, однако, быстро растерял свой политический капитал и перестал представлять опасность. В свою очередь, вторую украинскую революцию российские власти и подчиняющиеся им органы пропаганды сразу же преподнесли как трагическую катастрофу, а перспективу повторения таких событий на Красной площади — как самое страшное, что может ожидать граждан России. Между тем, обращает внимание газета, армянский бунт пока не вызывает в Кремле особенных эмоций: «люди Путина» уверены, что страна, окруженная недружественно настроенными к ней соседями, сможет выжить только благодаря экономической и военной помощи Москвы. Повод для серьезного беспокойства появится у Путина в том случае, если представителям армянской оппозиции удастся не только сконцентрировать власть в своих руках, но и показать, что «майдан не всегда бывает страшным». В 2013 году Армения решила отказаться от соглашения об ассоциации с ЕС и развернуться в сторону России, вступив в Таможенный союз, но обещания Кремля так и не стали реальностью, так что в конце 2017 года Ереван подписал с Брюсселем Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, пишет «Политика» (02.05). С одной стороны, армянская молодежь сейчас больше верит в Запад, чем в «московские миражи», с другой — Армения вовсе не собирается разрывать связи с Москвой, и та это понимает, а поэтому спокойно следит за развитием ситуации. Будет ли Россия и дальше воздерживаться от силовых методов убеждения, сказать сложно, но, по всей видимости, она продолжит придерживаться этой тактики. Хотя если Пашинян станет премьером, он может ограничить влияние связанных с Кремлем олигархов и «прижать» российский бизнес в Армении, ведь этого ждет от него армянское общество, предсказывает журнал.
Москва, наблюдая за происходящими на армянской политической сцене событиями, сохраняет нейтралитет, поскольку знает, что любой человек, который будет управлять Арменией, сохранит с ней тесные отношения, вторит в беседе с «Газета выборча» (02.05) политический аналитик Микаэл Золян. При этом не все армянские политики вызывают у России одинаковые чувства: ей ближе не «народный трибун» Пашинян, а Карен Карпетян, которого правящая партия назначила после отставки Саргсяна исполняющим обязанности премьера, ведь это для Кремля «свой человек», — он был высокопоставленным сотрудником «Газпрома». Одновременно противники Пашиняна, который работал журналистом и писал в том числе вещи, которые не нравились российской стороне, стараются скомпрометировать его в глазах Москвы: депутаты Республиканской партии во время дискуссии в парламенте, явно обращаясь к «кремлевской аудитории», приводили соответствующие цитаты из его текстов, указывает собеседник газеты. 27 апреля в Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел членов НАТО, на которой одной из основных обсуждавшихся тем стала агрессивная политика России, сообщает «Жечпосполита» (27.04). В последние годы альянс занялся беспрецедентным укреплением своего восточного фланга, разместив многонациональные силы в Польше и странах Балтии, и нарастил присутствие на Черном море. Однако союзники сходятся во мнении, что этого недостаточно, поэтому на ближайшем саммите они примут решение о внедрении новых стратегий, которые позволят эффективно противостоять Москве. Речь, как рассказывает газета, идет о повышении мобильности вооруженных сил в Европе, усовершенствовании методов переброски войск через Атлантический океан, реформировании структуры командования НАТО, а также усилении кибербезопасности. Глава альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что об исходящих со стороны России угрозах следует говорить четко и открыто, а наращивая оборонительный потенциал, сохранять единство. Глава польского МИД Яцек Чапутович, которого цитирует «Интерия» (27.04), отметил, что в ходе дискуссии все его коллеги назвали российскую политику серьезной угрозой для безопасности и фактором, который дестабилизирует ситуацию как в Европе, так и в соседних с ней странах. В своем выступлении он обратил внимание, в частности, на учения российских вооруженных сил в исключительной экономической зоне Польши в Балтийском море и действия России в Сирии, а также напомнил, что Москва до сих пор удерживает обломки польского правительственного самолета, разбившегося в 2010 году под Смоленском. Большинство членов НАТО, по словам польского министра иностранных дел, считают, что санкции в отношении Москвы нельзя отменять до тех пор, пока она не начнет следовать принципам, на которых функционирует международное сообщество. Одновременно они готовы вернуться к переговорам с ней, если ее действия будут соответствовать ожиданиям альянса. Аналитик Польского института международных отношений Рафал Тарногурский в интервью Польскому агентству печати («Форсал», 01.05) говорил о задачах, которые встанут перед Польшей в ближайший месяц в связи с тем, что она получила полномочия страны-председателя Совета Безопасности ООН. Основные приоритеты председательства Варшавы наметил ранее Яцек Чапутович, подчеркнувший, что к их числу относятся вопросы соблюдения норм международного права и положения мирного населения в ходе вооруженных конфликтов. Эти слова, объясняет Тарногурский, следует поместить в контекст ситуации за восточной границей Польши, конфликта на Украине и аннексии Крыма постоянным членом Совбеза ООН — Россией, которая ведет жесткую провокационную политику. Варшава надеется, что сможет сделать что-то полезное для международного сообщества: она будет выступать в роли капитана, который не может повлиять на то, как функционируют механизмы его судна, но задает направление его движения. В последнее время, добавляет политолог, контакты Польши и России свелись к минимуму, однако, в ближайшее время ей придется взаимодействовать с россиянами по меньшей мере на техническом уровне, ведь в следующем месяце председательство в Совбезе перейдет к ним. Имперская политика Кремля вредит не российским концернам или олигархам, а простым россиянам, которым становится все сложнее сводить концы с концами, констатирует «Ньюсуик Польска» (02.05). Владимир Путин пугает мир ракетами, организует масштабные спортивные мероприятия, а в России становится все больше людей, живущих за чертой бедности, более того, все хуже обстоят дела у представителей всех уровней среднего класса. В предыдущие годы, рассказывает автор публикации, материальное благополучие этих людей неуклонно росло, но потом российский президент ввязался в украинскую и сирийскую «авантюры», Запад ввел против Москвы санкции, нефть подешевела, курс рубля упал, а кредиты и товары в России начали дорожать. Проблемы возникли как у россиян, работающих на государственных предприятиях, где перестали индексировать зарплаты, так и у молодых людей в провинции, которые не могут найти хорошо оплачиваемую работу, даже имея высшее образование, и если в «олигархических корпорациях» из-за санкций начнутся сокращения, ситуация обострится дополнительно. При этом жизнь в России продолжит дорожать: аналитики предсказывают, что в этом году больших урожаев пшеницы в Поволжье ожидать не стоит, в связи с чем может произойти очередной скачок цен на самые дешевые продукты питания, подводит итог журналист.
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